الناقد الرياضي "عفيفي": النصر منذ 4 سنوات ليس لديه أسلوب لعب واضح ولا يملك أيّ مدرب استمرّ مع الفريق

تحدّث الناقد الرياضي المصري "أحمد عفيفي"، خلال تصريحات تليفزيونية؛ عن أسباب تراجع أداء نادي النصر الفني، خاصة في الفترة الأخيرة من الموسم الرياضي الجاري.
وقال عفيفي في تصريحات لقناة "SSC": "تفسيري الوحيد لتراجع مستوى النصر: أنه هو من أطلق النار على نفسه بإقالته لغارسيا؛ فالنصر منذ 4 سنوات ليس لديه أسلوب لعب واضح؛ لأنه لا يملك أي مدرب استمرّ مع الفريق".
وأضاف قائلًا: "من بعد المدرب روي فيتوريا والنصر يتعاقد مع مدربين مستواهم يتراوح ما بين متوسط أو أقل، لاعبو النصر يفتقدون الكثير من الأشياء، الفريق ما زال فى مرحلة البناء".
واستطرد قائلًا: "غارسيا كان قد بدأ مرحلة بناء الفريق، وعند تذبذب الأداء تمّت إقالته، بالرغم من كثرة إصابات اللاعبين المهمين، وأخطاء الفريق العديدة التي حاول إصلاحها".
وتابع عفيفي قائلًا: "حتى لو أحضرت المدرب العالمى غوارديولا، سيهتزّ الأداء كثيرًا فى أول موسم له مع الفريق؛ يحدث ذلك حتى مع أقوى المدربين عند انتقالهم لأندية جديدة، وخاصة مع نادٍ مثل النصر يحتاج لبناء".
وختم حديثه مشيرًا إلى أن النصر لا يوجد به جناح قوي حتى الآن يعتمد عليه، مؤكدًا على أنه لا يوجد مدرب سينجح مع الفريق من أول مرة.