لجنة الانضباط والأخلاق: إيقاف لاعب النصر "الغنام" 4 مباريات.. وفرض غرامة مالية على الاتحاد والأهلي

أوقفت لجنة الانضباط والأخلاق بالاتحاد السعودي لكرة القدم لاعب فريق النصر الكروي الأول سلطان الغنام 4 مباريات، بما في ذلك الإيقاف التلقائي بموجب البطاقة الحمراء المباشرة؛ لقيامه بالتلفظ بألفاظ بذيئة تجاه حكم مباراة النصر وأبها.
- إلزام نادي الاتحاد بدفع غرامة مالية قدرها 60 ألف ريال؛ لقيام جمهوره برمي 10 علب مياه تجاه أرضية الملعب في مباراة الاتحاد والأهلي، وإلزامه بدفع غرامة 18750 ريالاً لتأخر لاعبيه في الدخول إلى أرضية الملعب.
- إلزام لاعب النصر مارسيلو بروزوفيتش بدفع غرامة مالية قدرها 20 ألف ريال؛ لغيابه عن المقابلة الإعلامية بعد مباراة النصر وأبها.
- إلزام النادي الأهلي بدفع غرامة مالية قدرها 17500 ريال لتأخر لاعبيه في الدخول إلى أرضية الملعب في مباراة الاتحاد والأهلي.
- إلزام مدرب النادي الأهلي ماتياس يا يسله بدفع غرامة مالية قدرها 30 ألف ريال؛ لعدم التزامه بارتداء البطاقة التعريفية داخل الملعب في مباراة الاتحاد والأهلي.