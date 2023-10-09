لجنة الانضباط والأخلاق: إيقاف لاعب النصر "الغنام" 4 مباريات.. وفرض غرامة مالية على الاتحاد والأهلي

أوقفت لجنة الانضباط والأخلاق بالاتحاد السعودي لكرة القدم لاعب فريق النصر الكروي الأول سلطان الغنام 4 مباريات، بما في ذلك الإيقاف التلقائي بموجب البطاقة الحمراء المباشرة؛ لقيامه بالتلفظ بألفاظ بذيئة تجاه حكم مباراة النصر وأبها.