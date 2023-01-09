وزير الشباب والرياضة بجمهورية العراق.."المبرقع": هدفنا في خليجي 25 إعادة الروح ولم الشمل

وقال المبرقع، في تصريح خاص لوكالة الأنباء السعودية (واس) "إن الاتحادات الخليجية كان لها موقف رائع جداً وتعاون كبير لاستضافة هذا الحدث التاريخي بالعراق، حيث كان للجان المختصة بالاتحادات الخليجية زيارات مستمرة للعراق قبل انعقاد البطولة بشهور عدة، ومن ضمنها كان الفريق المختص من الاتحاد السعودي لكرة القدم الذي كان له اليد الطولى في متابعة سير الاستعدادات في المنشآت الرياضية ومدى جاهزيتها لإقامة البطولة في موعدها المحدد، ومازال هذا التواصل والتعاون مستمرًا حتى بعد إقامة البطولة وكان له الأثر الكبير".