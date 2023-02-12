زوجته كشفت السر.. لماذا احتفل "فالفيردي" بهدفيه في شباك الهلال بهذه الطريقة؟

احتفل لاعب خط وسط نادي ريال مدريد، الدولي الأوروغوياني فيديريكو فالفيردي، بطريقة خاصة؛ بوضع الإبهام في فمه، بعد أن سجل هدفين في مباراة فريقه ضد الهلال في نهائي مونديال الأندية أمس السبت.
وساهم فالفيردي بهدفيه في فوز الريال بنتيجة 5- 3، وتتويجه بلقب كأس العالم للأندية للمرة الخامسة في تاريخه.
ونشرت "مينا بونينو" زوجة فالفيردي، عبر حسابها بموقع "تويتر"، صورة لاحتفال النجم الأوروغوياني، وكشفت أن زوجها احتفل بتلك الطريقة للإشارة لاستمرار حملها بطفلهما الثاني وفق "روسيا اليوم".
وقالت: "مؤخرًا، ظهرت الشائعات التي تؤكد أنني فقدت حملي، ولم أكن قادرة على النفي لأن هذا ما كانت تبدو عليه الأمور وقتها، وبدا أنه لا يوجد حياة في الجنين".
وتابعت: "انتظرنا الخضوع للفحوصات الطبية، وحملت الجنين لشهر كامل دون أن أعلم إن كان الحمل مستمرًّا، ولكن بالأمس تلقينا الأخبار السارة".
وأوضحت: "الجنين لا يزال حيًّا وفي أتم صحة، وكل شيء يسير بصورة طبيعية، نحن لا نزال نحاول استيعاب الأمر؛ لكن كل شيء على ما يرام وأشكركم جميعًا".