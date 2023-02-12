زوجته كشفت السر.. لماذا احتفل "فالفيردي" بهدفيه في شباك الهلال بهذه الطريقة؟

وقالت: "مؤخرًا، ظهرت الشائعات التي تؤكد أنني فقدت حملي، ولم أكن قادرة على النفي لأن هذا ما كانت تبدو عليه الأمور وقتها، وبدا أنه لا يوجد حياة في الجنين".