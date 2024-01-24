عرض ضخم لليونايتد.. "النصر" يزاحم "الأهلي" للتعاقد مع "كاسيميرو"

تعتزم إدارة نادي النصر تقديم عرض ضخم لمسؤولي مانشستر يونايتد الإنجليزي للتعاقد مع البرازيلي كاسيميرو لاعب الفريق في الصيف القادم.
وأكدت صحيفة "daily mail" أن النصر يرغب في ضم اللاعب البرازيلي بالصيف المقبل؛ مشيرة إلى أن النادي الإنجليزي أصبح منفتحًا على فكرة بيع عقد كاسيميرو الذي يُعد من أعلى اللاعبين أجرًا بالفريق؛ إذ يحصل على راتب يبلغ 375 ألف جنيه إسترليني في الأسبوع.
وكانت تقارير صحفية سابقة قد ذكرت أن الأهلي لا يزال لديه الرغبة في ضم كاسيميرو الذي ينتهي عقده في 2026، وأن اللاعب يفكر جديًّا في مغادرة الدوري الإنجليزي بالفترة المقبلة.
وانضم كاسيميرو البالغ من العمر 31 عامًا، والذي يلعب في مركز الوسط الدفاعي، لنادي مانشستر يونايتد في أغسطس 2022، قادمًا من ريال مدريد الإسباني، كما يلعب للمنتخب البرازيلي منذ 2011.
يُذكر أن النصر يستعد لتقديم عرض لظهير مانشستر يونايتد الإنجليزي آرون، وان بيساكا (26 عامًا)، بالميركاتو الشتوي الجاري بحسب العديد من التقارير الصحفية.
ويحتل النصر وصافة ترتيب جدول دوري روشن السعودي للمحترفين برصيد 46 نقطة، وبفارق 7 نقاط عن الهلال المتصدر.