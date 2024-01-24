عرض ضخم لليونايتد.. "النصر" يزاحم "الأهلي" للتعاقد مع "كاسيميرو"

وأكدت صحيفة "daily mail" أن النصر يرغب في ضم اللاعب البرازيلي بالصيف المقبل؛ مشيرة إلى أن النادي الإنجليزي أصبح منفتحًا على فكرة بيع عقد كاسيميرو الذي يُعد من أعلى اللاعبين أجرًا بالفريق؛ إذ يحصل على راتب يبلغ 375 ألف جنيه إسترليني في الأسبوع.