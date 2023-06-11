الأخضر تحت 17 عاماً يدشن تدريباته في تايلاند استعداداً للآسيوية

افتتح المنتخب السعودي تحت 17 عامًا اليوم الأحد تدريباته في مدينة تشونبوري بتايلاند، استعدادًا لخوض منافسات كأس آسيا تحت 17 عامًا 2023، المقرر انطلاقها في الـ 15 من شهر يونيو الجاري.