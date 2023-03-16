أخضر الشاطئية يدشن مشاركته بكأس آسيا بالفوز على تايلاند

نجح المنتخب السعودي لكرة القدم الشاطئية. في تحقيق الفوز على تايلاند بنتيجة 3-2 يوم الخميس على ملعب جامتيم آرينا في باتايا، ضمن الجولة الأولى من منافسات المجموعة الأولى في كأس آسيا للكرة الشاطئية 2023 في تايلاند.
وسجل بلال بوده (2) وأحمد الهمامي (10) ومحمد الشمري (24) أهداف الأخضر السعودي، في حين أحرز كومكيريت كانان (3) وسوريا بوريدت (17) هدفي تايلاند.
وشهدت المباراة الثانية ضمن ذات المجموعة يوم الخميس أيضاً، فوز البحرين على أفغانستان 4-2 على نفس الملعب.
وتصدرت البحرين ترتيب المجموعة برصيد 3 نقاط من مباراة واحدة، بفارق الأهداف أمام السعودية، في حين بقي رصيد وتايلاند أفغانستان خالياً من النقاط.