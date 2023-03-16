أخضر الشاطئية يدشن مشاركته بكأس آسيا بالفوز على تايلاند

نجح المنتخب السعودي لكرة القدم الشاطئية. في تحقيق الفوز على تايلاند بنتيجة 3-2 يوم الخميس على ملعب جامتيم آرينا في باتايا، ضمن الجولة الأولى من منافسات المجموعة الأولى في كأس آسيا للكرة الشاطئية 2023 في تايلاند.