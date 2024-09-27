في العاصمة السعودية الرياض.. الزمالك يُتوَّج بكأس السوبر الإفريقي عبر بوابة الأهلي

تُوِّج الزمالك المصري بلقب كأس السوبر الإفريقي على حساب شقيقه الأهلي، بنتيجة 4/ 3، بعد انتهاء الوقت الأصلي للمباراة بالتعادل الإيجابي بهدف لمثله، وذلك في اللقاء الذي جمع الفريقين مساء اليوم الجمعة على أرض ملعب "المملكة أرينا" في العاصمة السعودية الرياض، بقيادة الحكم الليبي "معتز الشلماني".