في العاصمة السعودية الرياض.. الزمالك يُتوَّج بكأس السوبر الإفريقي عبر بوابة الأهلي

تُوِّج الزمالك المصري بلقب كأس السوبر الإفريقي على حساب شقيقه الأهلي، بنتيجة 4/ 3، بعد انتهاء الوقت الأصلي للمباراة بالتعادل الإيجابي بهدف لمثله، وذلك في اللقاء الذي جمع الفريقين مساء اليوم الجمعة على أرض ملعب "المملكة أرينا" في العاصمة السعودية الرياض، بقيادة الحكم الليبي "معتز الشلماني".
الشوط الأول انتهي بتقدم الأهلي بهدف دون مقابل، جاء من ركلة جزاء، تسبب فيها مدافع الزمالك "حمزة المثلوثي"، نفذها وسام أبوعلي وسط مرمى حارس الزمالك "محمد عواد" في الدقيقة الـ44 هدفًا أول للأهلي.
وشهد الشوط الأول خروج لاعب الأهلي محمد هاني بداعي الإصابة في الدقيقة الـ25، وحل بدلاً منه "عمر كمال".
ولم تكن محاولات خط الهجوم الزملكاوي، المتمثل في مصطفى شلبي، سيف الدين الجزيري وأحمد مصطفى "زيزو"، كافيًا لتعديل النتيجة للزمالك في ظل الحضور الذهني لدفاع الأهلي، ومن خلفهم الحارس "المخضرم" محمد الشناوي.
وفي الشوط الثاني أخرج مدرب الأهلي السويسري " كولر" اللاعب إمام عاشور، وحل بدلاً منه "مجدي أفشة" في الدقيقة الـ65.
وفي الدقيقة الـ77 دفع المدير الفني للزمالك البرتغالي "جوميز" باللاعب "ناصر منسي"، والأخير استطاع من أول لمسة إحراز هدف التعادل للزمالك بعد استثماره عرضية رائعة، وصلته من "عمر جابر".
وفي الدقيقة الـ82 تصدى حارس الزمالك "عواد" لتسديدة لاعب الأهلي "حسين الشحات".
واحتكم الفريقان لركلات الترجيح، التي ابتسمت للزمالك؛ ليحقق اللقب الخامس، وبقي الأهلي "نادي القرن" زعيمًا للسوبر الإفريقي برصيد 8 ألقاب.