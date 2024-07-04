الأخضر تحت 19 عامًا يواجه الإمارات في نهائي بطولة كأس اتحاد غرب آسيا

ميدانيًا، أجرى لاعبو "الأخضر" حصتهم التدريبية مساء اليوم الخميس على الملعب الرديف بمدينة الملك فهد الرياضية، تحت إشراف المدرب البرازيلي ماركوس سواريز والجهاز الفني المساعد، طبّقوا خلالها تمارين تكتيكية، أعقبها مناورة مصغّرة، واختتمت الحصة التدريبية بمران على الكرات الثابتة.