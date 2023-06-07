أخضر الصالات يواجه طاجيكستان في ثاني مبارياته بكأس العرب

يواجه المنتخب السعودي الأول لكرة قدم الصالات، غدًا (الخميس) نظيره منتخب طاجيكستان على صالة وزارة الرياضة في محافظة جدة ضمن مباريات الجولة الثانية لمنافسات المجموعة الأولى من بطولة كأس العرب لكرة قدم الصالات السابعة المقامة حاليًا في جدة.
وأنهى أخضر الصالات اليوم (الأربعاء) تحضيراته واستعداداته للمباراة بإجراء حصة تدريبية على صالة نادي الاتحاد بقيادة المدرب (الإسباني) أندريو بلازا، الذي انتهج الخطة التي سيلعب بها المباراة قبل أن تختتم الحصة التدريبة بإجراء مناورة على كامل الصالة.
فيما خضع حراس المرمى لتدريبات خاصة برفقة مدرب الحراس فرانشيسكو فرانك.
وكان أخضر الصالات تعادل في المباراة السابقة مع نظيره منتخب الجزائر بنتيجة 4-4، في افتتاح مبارياتهما ببطولة كأس العرب لكرة قدم الصالات السابعة المقامة حاليًا في جدة.