أخضر الصالات يواجه طاجيكستان في ثاني مبارياته بكأس العرب

يواجه المنتخب السعودي الأول لكرة قدم الصالات، غدًا (الخميس) نظيره منتخب طاجيكستان على صالة وزارة الرياضة في محافظة جدة ضمن مباريات الجولة الثانية لمنافسات المجموعة الأولى من بطولة كأس العرب لكرة قدم الصالات السابعة المقامة حاليًا في جدة.