رياضة

دوري أبطال آسيا: "الهلال" في مواجهة "شباب الأهلي".. و"الفيصلي" أمام "فولاذ خوزستان"

دوري أبطال آسيا: "الهلال" في مواجهة "شباب الأهلي".. و"الفيصلي" أمام "فولاذ خوزستان"
محمد السيد
محمد السيد

تُستكمل غدًا الاثنين باقي مباريات دور الـ16 من بطولة دوري أبطال آسيا 2022، التي تحتضن العاصمة القطرية "الدوحة" منافساتها هذه الأيام، وذلك بمباراتين على النحو الآتي:

الفيصلي - فولاذ خوزستان

تُقام المباراة بين الفريقين في تمام الساعة الـ6 مساء بتوقيت مكة المكرمة على ملعب الثمامة.

وتأهل الفيصلي السعودي بعدما تمكَّن من تصدُّر المجموعة الخامسة برصيد 9 نقاط؛ إذ نجح في تحقيق الفوز في مباراتين، وتعادل في ثلاثة لقاءات، وخسر في مباراة واحدة.

الهلال - شباب الأهلي دبي

تنطلق مباراة الهلال السعودي وشباب الأهلي دبي في تمام الساعة الـ9 مساء بتوقيت مكة المكرمة على ملعب الجنوب.

وكان الهلال قد تأهل إلى دور الـ 16 بعد تصدُّره مجموعته الأولى برصيد 13 نقطة متساويًا مع فريق الريان القطري برصيد النقاط نفسه، ولكن تصدَّر الزعيم المجموعة بفارق الأهداف.

ويعيش الهلال نشوة تحقيقه الميدالية الفضية والمركز الثاني في بطولة كأس العالم للأندية التي أُقيمت مؤخرًا في المغرب.

الهلال
الفيصلي
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