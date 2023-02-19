دوري أبطال آسيا: "الهلال" في مواجهة "شباب الأهلي".. و"الفيصلي" أمام "فولاذ خوزستان"

تُستكمل غدًا الاثنين باقي مباريات دور الـ16 من بطولة دوري أبطال آسيا 2022، التي تحتضن العاصمة القطرية "الدوحة" منافساتها هذه الأيام، وذلك بمباراتين على النحو الآتي: