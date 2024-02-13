الأخضر 19عامًا يتغلب على كرواتيا ضمن الدورة الدولية الودية

تغلب المنتخب السعودي لسن 19 عامًا على مضيّفه منتخب كرواتيا بنتيجة 2-1، في المباراة التي جمعتهما مساء اليوم الثلاثاء، ضمن الدورة الدولية الودية بكرواتيا، والتي تمتد حتى السادس عشر من شهر فبراير الجاري.
وجاء هدف "الأخضر" الأول عن طريق اللاعب فيصل بن نحيت في الدقيقة 33، في حين أضاف اللاعب راكان الغامدي الهدف الثاني للأخضر في الدقيقة 51، وفي الدقيقة 86 قلّص منتخب كرواتيا النتيجة بتسجيل هدف عبر ركلة جزاء.
ودخل المدرب البرازيلي ماركوس سواريز المباراة بقائمة مكونة من: محمود البريه في حراسة المرمى، نواف الغليميش، صالح برناوي، سعود هارون، سعد المطيري، حسن المسلم، بسام هزازي، علي المهداوي، راكان الغامدي، عمار اليهيبي، فيصل بن نحيت.
ويستأنف أخضر 19 غدًا الأربعاء تدريباته ضمن معسكره في كرواتيا، في حين سيلاقي منتخب تركيا يوم الجمعة ضمن ختام منافسات الدورة الدولية الودية بكرواتيا.