الأخضر 19عامًا يتغلب على كرواتيا ضمن الدورة الدولية الودية

تغلب المنتخب السعودي لسن 19 عامًا على مضيّفه منتخب كرواتيا بنتيجة 2-1، في المباراة التي جمعتهما مساء اليوم الثلاثاء، ضمن الدورة الدولية الودية بكرواتيا، والتي تمتد حتى السادس عشر من شهر فبراير الجاري.