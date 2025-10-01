رياضة رياضة

نائب رئيس اتحاد الهجن يتوج أبطال كؤوس الحقايق بحائل ضمن منافسات كأس الاتحاد السعودي 2025

"ترف" و"العراف" و"غزالة" و"مرهق" يظفرون بالكؤوس في سباقات البكار والقعدان لمسافة 3 كلم