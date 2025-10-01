رياضة

نائب رئيس اتحاد الهجن يتوج أبطال كؤوس الحقايق بحائل ضمن منافسات كأس الاتحاد السعودي 2025

"ترف" و"العراف" و"غزالة" و"مرهق" يظفرون بالكؤوس في سباقات البكار والقعدان لمسافة 3 كلم
توّج نائب رئيس الاتحاد السعودي للهجن محمد حماد البلوي الفائزين بأشواط كؤوس الحقايق (بكار – قعدان) المفتوحة والعامة لمسافة 3 كلم، وذلك خلال الفترة المسائية من منافسات كأس الاتحاد السعودي للهجن 2025 المقامة في حائل.

وحقق كأس حقايق البكار المفتوح "ترف" لمالكها محمد بطشان صالح المحامض، فيما نال كأس حقايق القعدان المفتوح "العراف" للشيخ ناصر بن حمد بن عيسى آل خليفة.

كما فازت بكأس حقايق البكار العام "غزالة" لمالكها زاهي سعيد مناور الرمال الشمري، فيما حقق كأس حقايق القعدان العام "مرهق" لمالكه بندر ملفوف فالح الطشلي آل عامر.

