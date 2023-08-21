على ذمة "sabah" التركية: النصر يوافق على رحيل "تاليسكا" بالموسم الحالي

كشفت تقارير صحفية عن آخر تطورات مستقبل لاعب النصر، اللاعب البرازيلي أندرسون تاليسكا، مع الفريق خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية.
وقالت صحيفة "Sabah" التركية إن إدارة النصر وافقت على طلب من البرازيلي أندرسون تاليسكا، للرحيل عن الفريق هذا الصيف، والعودة إلى بشكتاش التركي مرة أخرى.
وذكر الصحفي "رودي غاليتي" أن بشكتاش يرغب في ضم تاليسكا، ولكن يظل راتب اللاعب المرتفع للغاية عقبة أمام إكمال الصفقة.
وشدد "غاليتي" الذي يعمل في "سكاي سبورت" على أن لاعب النصر لا ينوي خفض مطالباته المادية؛ بينما نادي النصر منفتح على فكرة بيع اللاعب بمقابل 15 مليون يورو.
وكانت تقارير صحفية قد ذكرت بالأمس، أن لويس كاسترو مدرب النصر، طلب من إدارة النادي رحيل تاليسكا بالميركاتو الصيفي الحالي.
وأفادت تقارير أخرى بأن مسؤولي النصر بدأوا في سماع العروض المقدمة إلى اللاعب.
وجددت إدارة النصر في أبريل الماضي، عقد تاليسكا صاحب الـ29 عامًا، إلى عام 2026، الذي قد انتقل إليه في صيف 2021 قادمًا من غوانغجو إيفرغراند.