جيسوس: النصر يتطور بثبات والطريق إلى لقب دوري روشن يمر بجماهيره
أكد المدير الفني لفريق النصر، البرتغالي جورجي جيسوس، أهمية الحضور الجماهيري ودوره الحاسم في مشوار التتويج بلقب الدوري، داعيًا جماهير "العالمي" إلى التواجد بكثافة في مواجهة فريقه أمام الرياض، غدًا السبت، ضمن منافسات الجولة الثالثة من دوري روشن السعودي للمحترفين 2025/26.
وقال جيسوس، خلال المؤتمر الصحفي الذي يسبق اللقاء: "الاستعداد للمباراة اقتصر على يوم واحد فقط بعد لقاء دوري أبطال آسيا، حيث خضع اللاعبون أمس لتمارين استشفائية، فيما استكمل البعض تدريباته اليوم. نواجه فريقًا صعبًا ومقلقًا، لكننا نمتلك ثقة كبيرة في أنفسنا ونتطور خطوة بخطوة لبناء فريق ينافس على اللقب".
وأضاف: "وجود حارس سعودي يتيح لنا اللعب بـ8 لاعبين أجانب. العقيدي لم يكتمل جاهزيته بعد، وأنجيلو قدم أداءً جيدًا في الوسط مؤخرًا، وقد نشهد مشاركة راغد في لقاء الغد ضمن الخيارات المتاحة".
وعن مدافع الفريق عبدالإله العمري، أوضح جيسوس: "أحترم رأي مدرب الاتحاد بشأن العمري، فهو لعب أكثر من 20 مباراة معهم، لكن الآن هو لاعب النصر، وتحدثت معه ووضحت له الأمور. إنه يعمل بجد، وأنا سعيد بوجوده".
وأشار إلى أن "رونالدو هو قائد الفريق، ويليه سلطان، ثم أي لاعب سعودي حسب التشكيل في أرضية الملعب"، مضيفًا أن "شخصيات اللاعبين تختلف في التعبير عن فرحتهم، لكن الأهم هو أن الجميع سعيد بتسجيل الأهداف".
وحول الحضور الجماهيري، عبّر جيسوس عن استغرابه من العدد المسجل حتى الآن، قائلاً: "سمعت أنه تم بيع 7 آلاف تذكرة فقط! هذا رقم قليل، نأمل أن يتجاوز الحضور 20 ألف مشجع. إن أردت أن تكون بطلاً، يجب أن تدعمك جماهير كبيرة دائمًا، حتى لو كانت هناك أسباب لضعف الإقبال مثل غلاء التذاكر".
واختتم حديثه بالتأكيد على الجاهزية الهجومية للفريق، وقال: "سجلنا 12 هدفًا دون أن نستقبل أي هدف حتى الآن، صحيح أننا نهدر فرصًا، لكن خلق العديد منها دليل على قوة الجانب الهجومي. الفوز بالدوري يحتاج إلى فريق قوي وجماهير داعمة".