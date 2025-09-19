جيسوس: النصر يتطور بثبات والطريق إلى لقب دوري روشن يمر بجماهيره

وحول الحضور الجماهيري، عبّر جيسوس عن استغرابه من العدد المسجل حتى الآن، قائلاً: "سمعت أنه تم بيع 7 آلاف تذكرة فقط! هذا رقم قليل، نأمل أن يتجاوز الحضور 20 ألف مشجع. إن أردت أن تكون بطلاً، يجب أن تدعمك جماهير كبيرة دائمًا، حتى لو كانت هناك أسباب لضعف الإقبال مثل غلاء التذاكر".