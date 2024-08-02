"موسم الرياض" يعبر الحدود إلى لوس أنجلوس بنزالات تجمع أبرز الملاكمين حول العالم

اصطف 16 ملاكماً يتنافسون مساء السبت المقبل، في مؤتمر صحفي اليوم على المسرح الصيني في مدينة لوس أنجلوس الأمريكية للحديث عن نزالاتهم المنتظرة ضمن أول حضور لموسم الرياض خارج السعودية.
وعبر الملاكمون الذين انضموا إلى "Riyadh Season Card" عن حماسهم الشديد للمشاركة في هذه النسخة المميزة من موسم الرياض، مؤكدين على أهمية هذه النزالات في نسختها الأولى التي حملت مواجهات قوية.
وقدموا شكرهم إلى المستشار تركي بن عبدالمحسن آل الشيخ، رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للترفيه (GEA)، الذي أتاح لهم هذه الفرصة التاريخية.
كما تحدثوا عن جهوزيتهم الكاملة لخوض النزالات أمام بعضهم البعض، حيث أشادوا بخصومهم والقدرات التي يتمتعون بها، ولكن سيكون يوم السبت يوماً حاسماً للانتصار والحصول على نتيجة النزال.
وفي تصريح لرئيس شركة ماتش روم ايدي هيرن: "نسمع هنا في سانتا مونيكا ردود فعل مميزة عن اللقاءات المنتظرة يوم السبت، والتي ستشعل ملعب BMO بحضور الملاكمين من الولايات المتحدة والمكسيك، حيث سيخوض الملاكمون واحدة من أكبر النزالات التي يشهدها هذا البلد على الإطلاق".
من جهته، قال سبنسر براون، وكيل أعمال عدد من الملاكمين المشاركين إن "هذا النزال ليس نزالاً مهماً في الولايات المتحدة فحسب، بل على مستوى العالم. وما يميز هذه المواجهات هو صعوبة توقع من سيفوز، فكل المتنافسين لديهم القدرات والحماس لتحقيق النصر وتحسين سجلهم".
وخلال المؤتمر، أعرب الملاكم الأوزبكي إسرائيل مادريموف عن سعادته بوجوده في هذا النزال، وأكد أن هذه المعركة تمثل فرصة كبيرة له، مشيراً إلى أن النزال ضد أفضل ملاكم في العالم هو تحقيق لحلمه. كما ذكر أنه في حالة جيدة ومستعد لصنع التاريخ.
وأعرب خصمه الأمريكي تيرينس كروفورد عن شكره لقبول التحدي، وأشار إلى أن الكثيرين يبالغون في تقدير خصمه. مضيفاً أن خصومه السابقين كانوا أكبر حجماً بطبيعتهم ومع ذلك تفاجؤوا بقوته.
وأكد أنه بغض النظر عن كيفية انتهاء النزال، سواء كان بالضربة القاضية أو بقرار فني أو بالاستسلام أو بقرار الحكام، فإنه يتوقع الفوز وسيكون في القمة، الأمر الذي استدعى رداً من مادريموف بالقول: "لدينا خطة واضحة للنزال وسأبذل كل ما بوسعي في الحلبة".
وفي تصريح له، شكر الملاكم السعودي زياد المعيوف المستشار تركي آل الشيخ على دعمه غير المسبوق، وقال خلال المؤتمر: "أحب القصة التي أعيشها الآن، إنها قصة للأجيال. ففي كل جيل هناك ملاكم قوي، لكن من النادر أن تجد صانع تاريخ، وبطلاً خارقاً، ورمزاً يمثل ليس فقط دولة أو مدينة، بل المملكة العربية السعودية والعالم العربي. أريد أن أصنع التاريخ مرة أخرى يوم السبت لأصبح أول ملاكم سعودي محترف يقاتل في الولايات المتحدة، ما أفعله الآن ليس لنفسي، بل للمقاتلين الذين سيأتون بعدي من السعودية والعالم العربي".
يذكر أن النزال المرتقب، الذي سيبدأ عند الساعة 11:30 مساءً بتوقيت العاصمة السعودية الرياض، سيشهد مواجهة المحترف الصاعد السعودي زياد المعيوف لخصمه مايكل بوليك، يليه نزال بين الملاكم المكسيكي خوسيه فاسكيز والملاكم الأمريكي مايكل نيلسون. كما سيتواجه الكولومبي جوناثان موران مع الكوبي آندي كروز، والبوسني راديفوج كالاجديتش مع الكوبي ديفيد موريل، والمكسيكي خوسيه فالينزويلا مع مواطنه إسحاق كروز، الذي حصل على لقب الوزن الخفيف للغاية من رابطة الملاكمة العالمية منذ مارس 2024.
وفي نزال آخر، سيواجه الملاكم الأمريكي في الوزن الثقيل جاردأندرسون، الكونغولي مارتن باكولي، الذي انتصر في نزال "أشرس رجل على وجه الأرض" الذي أقيم بالرياض في أكتوبر الماضي على الكاميروني كارلوس تاكام. كما سيواجه الأمريكي جاريل ميلر، صاحب المسيرة الاحترافية المميزة في الوزن الثقيل، المكسيكي المصنف في الوزن الثقيل أندي رويز جونيور، الذي استطاع هزيمة أنطوني جوشوا في نزال مثير عام 2019.
وسيكون النزال الرئيس بين الأوزبكي إسرائيل مادريموف، الذي يسعى للحفاظ على لقب بطل العالم في فئة وزن الويلتر السوبر الذي ناله في الرياض مارس الماضي، والنجم الأمريكي اللامع تيرينس كروفورد، الذي يطمح ليصبح بطلاً عالمياً في أربع فئات وزنية عندما ينتقل للوزن الخفيف الوسط 154 رطلاً بعد أن تمكن من السيطرة على فئة "ويلترويت".