"موسم الرياض" يعبر الحدود إلى لوس أنجلوس بنزالات تجمع أبرز الملاكمين حول العالم

وفي تصريح له، شكر الملاكم السعودي زياد المعيوف المستشار تركي آل الشيخ على دعمه غير المسبوق، وقال خلال المؤتمر: "أحب القصة التي أعيشها الآن، إنها قصة للأجيال. ففي كل جيل هناك ملاكم قوي، لكن من النادر أن تجد صانع تاريخ، وبطلاً خارقاً، ورمزاً يمثل ليس فقط دولة أو مدينة، بل المملكة العربية السعودية والعالم العربي. أريد أن أصنع التاريخ مرة أخرى يوم السبت لأصبح أول ملاكم سعودي محترف يقاتل في الولايات المتحدة، ما أفعله الآن ليس لنفسي، بل للمقاتلين الذين سيأتون بعدي من السعودية والعالم العربي".