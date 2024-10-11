رياضة
في مواجهة البحرين.. "مانشيني" يستبعد سعود عبدالحميد ويستدعي "مجرشي"
ضمن منافسات الجولة الرابعة من الدور الثالث من التصفيات المؤهلة للمونديال
قرر المدير الفني للمنتخب السعودي الأول لكرة القدم، الإيطالي روبرتو مانشيني استبعاد الظهير الأيمن سعود عبدالحميد من قائمة الأخضر لمواجهة البحرين يوم الثلاثاء القادم، ضمن منافسات الجولة الرابعة من الدور الثالث من التصفيات الآسيوية المؤهلة لكأس العالم 2026.
ويأتي استبعاد لاعب فريق روما الإيطالي من تشكيلة المنتخب الوطني؛ بسبب إيقافه نتيجة تراكم البطاقات الصفراء بعد حصوله على إنذارين.
كما قرر "مانشيني" استدعاء اللاعب علي مجرشي للانضمام لمعسكر الأخضر المقام حاليًا في مدينة جدة؛ تأهبًا للمواجهة المنتظرة التي يحتضنها ملعب مدينة الملك عبدالله الرياضية بجدة.
وتتصدر اليابان ترتيب المجموعة الثالثة برصيد 9 نقاط من ثلاث مباريات، مقابل 4 نقاط لكل من أستراليا والسعودية والبحرين، و3 لإندونيسيا، في حين بقي رصيد الصين خاليًا من النقاط.