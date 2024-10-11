في مواجهة البحرين.. "مانشيني" يستبعد سعود عبدالحميد ويستدعي "مجرشي"

وتتصدر اليابان ترتيب المجموعة الثالثة برصيد 9 نقاط من ثلاث مباريات، مقابل 4 نقاط لكل من أستراليا والسعودية والبحرين، و3 لإندونيسيا، في حين بقي رصيد الصين خاليًا من النقاط.