بمشاركة أكثر من 150 طالبًا.. اختتام بطولة الشطرنج لطلاب الجامعات السعودية بجامعة الباحة

وتوّج رئيس جامعة الباحة، وأمين عام الاتحاد السعودي للرياضة الجامعية محمد الشمري، ومدير البطولة الدكتور خالد بن ناصر الخريجي، الفائزين؛ حيث فازت بالمركز الأول والميداليات الذهبية جامعة الملك فهد للبترول والمعادن، وحصدت المركز الثاني والميداليات الفضية جامعة الملك سعود، فيما حقّقت جامعةُ أم القرى المركزَ الثالث والميداليات البرونزية.