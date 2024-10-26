بمشاركة أكثر من 150 طالبًا.. اختتام بطولة الشطرنج لطلاب الجامعات السعودية بجامعة الباحة

اختُتمت أمس منافسات بطولة الشطرنج للجامعات السعودية الموسم 15 للعام 2024 - 2025م مسار الطلاب بجامعة الباحة، بحضور رئيس الجامعة الدكتور عبدالله بن يحيى الحسين.
واستمرّت منافسات البطولة خلال الفترة من 20-23 ربيع الآخر الحالي، بمشاركة أكثر من 150 طالبًا من 33 جامعة، بتنظيم من الاتحاد السعودي للرياضة الجامعية بوزارة التعليم.
وتوّج رئيس جامعة الباحة، وأمين عام الاتحاد السعودي للرياضة الجامعية محمد الشمري، ومدير البطولة الدكتور خالد بن ناصر الخريجي، الفائزين؛ حيث فازت بالمركز الأول والميداليات الذهبية جامعة الملك فهد للبترول والمعادن، وحصدت المركز الثاني والميداليات الفضية جامعة الملك سعود، فيما حقّقت جامعةُ أم القرى المركزَ الثالث والميداليات البرونزية.