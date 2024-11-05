نقل مباريات الاتحاد والأهلي في الجولتَيْن 11 و12 إلى ملعب مدينة الأمير عبدالله الفيصل

أعلنت إدارةُ المسابقات في رابطة الدوري السعودي للمحترفين، عن نقل مباراتَي الجولة الحادية عشرة والثانية عشرة من دوري روشن السعودي للموسم الرياضي 2024/ 2025، اللتين ستقامان في مدينة جدة، إلى ملعب مدينة الأمير عبدالله الفيصل الرياضية، بدلًا من ملعب مدينة الملك عبدالله الرياضية في جدة، دون إحداث أي تغيير على جدولهما الزمني، على النحو التالي: