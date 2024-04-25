في الجولة 29 من دوري روشن.. الاتفاق يجري تدريبه الرئيس لمباراة الرائد

وبدأ التدريب باجتماع الفيديو الفني بقاعة الاجتماعات، ثم تدريب وقائي في الصالة الرياضية بالنادي، قبل أن ينتقل الفريق للإحماء، ثم تدريب تحدي الأبواب الصغيرة من خلال 3 مجموعات تمكن الفريق الأزرق من كسب التحدي، بعد ذلك طبق الفريق الجانب التكتيكي الذي سيعتمده المدير الفني الإنجليزي ستيفن جيرارد في مواجهة الرائد.