في الجولة 29 من دوري روشن.. الاتفاق يجري تدريبه الرئيس لمباراة الرائد

أجرى الفريق الأول لكرة القدم بنادي الاتفاق تدريباته ،اليوم الخميس ،على ملعب نادي الاتفاق في الدمام.
تأتي استعدادات الاتفاق تحضيراً لمواجهة الرائد، السبت المقبل، ضمن منافسات الجولة الـ29 لدوري روشن السعودي للمحترفين.
وبدأ التدريب باجتماع الفيديو الفني بقاعة الاجتماعات، ثم تدريب وقائي في الصالة الرياضية بالنادي، قبل أن ينتقل الفريق للإحماء، ثم تدريب تحدي الأبواب الصغيرة من خلال 3 مجموعات تمكن الفريق الأزرق من كسب التحدي، بعد ذلك طبق الفريق الجانب التكتيكي الذي سيعتمده المدير الفني الإنجليزي ستيفن جيرارد في مواجهة الرائد.
بعد ذلك خاض الفريق الاتفاقي مناورة تكتيكية من 4 أشوط، فيما خصص الجهاز الفني في ختام التدريب تمارين خاصة للمهاجمين والمدافعين.