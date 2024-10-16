المدربة السعودية "عهود العماري" تختتم فترة المعايشة مساعد مدرب في نادي إشبيلية للسيدات

اختتمت مساعد مدرب المنتخبات النسائية، السعودية عهود العماري، فترة المعايشة التي استمرت 6 أسابيع، عملت خلالها مساعدًا لمدرب الفريق الأول لنادي إشبيلية الإسباني للسيدات، ضمن برنامج "صقور المستقبل"، الذي يهدف إلى تطوير الكوادر الرياضية الوطنية بالتعاون مع إدارات الاتحاد السعودي لكرة القدم.
وعملت العماري مع الطاقم الفني للفريق الأول، الذي خاض مباريات الدوري الممتاز ضد أندية مثل برشلونة وفالنسيا؛ ما أتاح لها الفرصة لاكتساب خبرات قيمة.
وإضافة إلى ذلك، ساهمت في تدريب الفريق الرديف وفريق تحت 19 عامًا؛ ما يعكس التزامها بتطوير مهارات اللاعبات، كما تولت تدريب الفئات السنية في الأكاديمية خلال الفترة المسائية.
وتأتي تجربة عهود العماري في إشبيلية كجزء من جهود الاتحاد السعودي لكرة القدم لاستثمار المهارات الوطنية.
الجدير بالذكر أن عهود العماري مثّلت فريقَي الهلال والأهلي في الدوري الممتاز قبل اعتزالها لاعبة؛ ما يعكس شغفها الدائم بالمساهمة بتطوير كرة القدم النسائية في السعودية.