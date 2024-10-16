المدربة السعودية "عهود العماري" تختتم فترة المعايشة مساعد مدرب في نادي إشبيلية للسيدات

اختتمت مساعد مدرب المنتخبات النسائية، السعودية عهود العماري، فترة المعايشة التي استمرت 6 أسابيع، عملت خلالها مساعدًا لمدرب الفريق الأول لنادي إشبيلية الإسباني للسيدات، ضمن برنامج "صقور المستقبل"، الذي يهدف إلى تطوير الكوادر الرياضية الوطنية بالتعاون مع إدارات الاتحاد السعودي لكرة القدم.