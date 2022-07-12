الفيحاء ينهي إجراءات التعاقد مع محمد مجرشي لموسمين

وقد مثل محمد مجرشي (1991م) لاعب خط الهجوم، الفئات السنية للمنتخب السعودي، إلى جانب خوضه العديد من المحطات الاحترافية خلال مسيرته ومن أبرزها تمثيله لأندية الأهلي والفيصلي والفتح والتعاون.