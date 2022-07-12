الفيحاء ينهي إجراءات التعاقد مع محمد مجرشي لموسمين

أنهى مجلس إدارة نادي الفيحاء برئاسة الأستاذ عبدالله بن أحمد أبانمي إجراءات التوقيع مع اللاعب محمد مجرشي في صفقة انتقال حر لمدة موسمين.
وقد مثل محمد مجرشي (1991م) لاعب خط الهجوم، الفئات السنية للمنتخب السعودي، إلى جانب خوضه العديد من المحطات الاحترافية خلال مسيرته ومن أبرزها تمثيله لأندية الأهلي والفيصلي والفتح والتعاون.
حيث جرت مراسم توقيع العقد في قاعة الشيخ عثمان الرشيد للمحاضرات والمؤتمرات بمقر النادي، وبحضور رئيس مجلس الإدارة الأستاذ عبدالله بن أحمد أبانمي.
وعبر اللاعب عن سعادته بالانضمام لصفوف "الاستثنائي" واعداً الجمهور الفيحاوي بتقديم كل ما يملك من إمكانيات في خدمة الفريق لتحقيق أهدف الإدارة وإسعاد أعضاء الشرف والجماهير الغالية.