القادسية يستعيد ذاكرة الانتصارات من بوابة ضمك

استعاد فريق القادسية نغمة الانتصارات بعد أن غاب عنها في الجولتين الماضيتين، بتغلبه على مضيفه ضمك بهدفين مقابل هدف، في اللقاء الذي أقيم مساء يوم الجمعة، على ملعب الأمير محمد بن فهد بالدمام، لحساب منافسات الجولة الثامنة من دوري روشن السعودي للمحترفين للموسم الرياضي 2024/25.
افتتح المهاجم المكسيكي جوليان كينونيس أهداف المباراة من تصويبة قوية بعد أن هيأ الكرة لنفسه داخل منطقة الجزاء قبل أن يسدد قذيفة صاروخية من داخل منطقة الجزاء، وذلك في الدقيقة 39 من مجريات الشوط الأول.
وقبل غروب شمس المباراة بدقيقتين ضاعف النجم الغابوني أوباميانج النتيجة من مجهود فردي مميز، بعد أن كسر مصيدة وتوغل منتصف الملعب وواجه المرمى ليسدد كرة قوية في الشباك.
وفي الوقت المحتسب بدلًا من الضائع قلص الضيوف النتيجة عن طريق المهاجم السنغالي حبيب ديالو في الدقيقة الخامسة.
بهذه النتيجة رفع القادسية رصيده إلى 13 نقطة، وضعته في المركز الخامس، بينما تجمد رصيد ضمك عند 7 نقاط بالمركز الثالث عشر.