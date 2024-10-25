القادسية يستعيد ذاكرة الانتصارات من بوابة ضمك

استعاد فريق القادسية نغمة الانتصارات بعد أن غاب عنها في الجولتين الماضيتين، بتغلبه على مضيفه ضمك بهدفين مقابل هدف، في اللقاء الذي أقيم مساء يوم الجمعة، على ملعب الأمير محمد بن فهد بالدمام، لحساب منافسات الجولة الثامنة من دوري روشن السعودي للمحترفين للموسم الرياضي 2024/25.