فابريزيو رومانو يؤكد انضمام جوردان هندرسون إلى إياكس أمستردام

وبحسب ما أفاد به الصحفي الإيطالي "فابريزيو رومانو" فإن هندرسون انضم بالفعل إلى النادي الهولندي، مشيرًا إلى أنه تم إنهاء كافة أمور الصفقة، وسيسافر قائد ليفربول السابق إلى أمستردام اليوم.