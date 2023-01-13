رياضة

خليجي25 .. البحرين لنصف النهائي والكويت تغادر

فرحة لاعبي المنتخب البحريني بتسجيل هدف في مرمى نظيره الكويتي
فرحة لاعبي المنتخب البحريني بتسجيل هدف في مرمى نظيره الكويتي
أحمد سرور
أحمد سرور

تأهل المنتخب البحريني الأول لكرة القدم لدور نصف نهائي بطولة كأس الخليج 25 ، بعد أن تعادل مع نظيره الكويتي 1/1 ، في اللقاء الذي جمع المنتخبين مساء اليوم الجمعة ، على أرض ملعب البصرة الدولي.

خرج المنتخب البحريني متقدماً في الشوط الأول بهدف دون مقابل أحرزه اللاعب مهدي حميدان عند الدقيق 26 .

كما شهد هذا الشوط حضوراً لافتاً لحارس الأزرق الكويتي سليمان عبد الغفور ، والذي تصدى لأكثر من كرة قطرية خطرة .

وفي الشوط الثاني خسر المنتخب الكويتي خدمات اللاعب حمد القلاف ، الذي خرج بالبطاقة الحمراء عند الدقيقة 68 .

ولم تسعف الدقائق المتبقية المنتخب الكويتي في تعزيز النتيجة ليودع البطولة ، وتتأهل البحرين وقطر عن المجموعة الثانية للدور التالي .

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