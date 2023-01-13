خليجي25 .. البحرين لنصف النهائي والكويت تغادر

تأهل المنتخب البحريني الأول لكرة القدم لدور نصف نهائي بطولة كأس الخليج 25 ، بعد أن تعادل مع نظيره الكويتي 1/1 ، في اللقاء الذي جمع المنتخبين مساء اليوم الجمعة ، على أرض ملعب البصرة الدولي.
خرج المنتخب البحريني متقدماً في الشوط الأول بهدف دون مقابل أحرزه اللاعب مهدي حميدان عند الدقيق 26 .
كما شهد هذا الشوط حضوراً لافتاً لحارس الأزرق الكويتي سليمان عبد الغفور ، والذي تصدى لأكثر من كرة قطرية خطرة .
وفي الشوط الثاني خسر المنتخب الكويتي خدمات اللاعب حمد القلاف ، الذي خرج بالبطاقة الحمراء عند الدقيقة 68 .
ولم تسعف الدقائق المتبقية المنتخب الكويتي في تعزيز النتيجة ليودع البطولة ، وتتأهل البحرين وقطر عن المجموعة الثانية للدور التالي .