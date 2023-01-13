خليجي25 .. البحرين لنصف النهائي والكويت تغادر

تأهل المنتخب البحريني الأول لكرة القدم لدور نصف نهائي بطولة كأس الخليج 25 ، بعد أن تعادل مع نظيره الكويتي 1/1 ، في اللقاء الذي جمع المنتخبين مساء اليوم الجمعة ، على أرض ملعب البصرة الدولي.