أخضر الشاطئية يواصل تمارينه في معسكر الرياض

واصل المنتخب السعودي الأول لكرة القدم الشاطئية تدريباته اليومية في معسكره التدريبي الداخلي المقام بمدينة الرياض، ويستمر حتى الثامن من شهر أكتوبر المقبل، استعدادًا للمشاركة في البطولات القريبة المقبلة.
ميدانيًّا، فرض الجهاز الفني لأخضر الشاطئية، الذي يقوده (البرازيلي) قوقا زولوكوفيك، على اللاعبين حصتين تدريبيتين (صباحية ومسائية)، أُجريت كلتاهما على الملعب الترابي لأكاديمية مهد.
واشتملت التدريبات على تمارين لياقية وبدنية وتكتيكية، قبل أن تختتم الحصة التدريبية المسائية بإجراء مناورة على كامل الملعب.
وكان الجهاز الفني لأخضر الشاطئية قد استدعى 22 لاعبًا للانضمام إلى المعسكر، هم: محمد العجمي وحسن العيد وأيمن الحسيكا وأسامة القصيمي ومبارك الدوسري وخالد وهيب وقاسم ديباجي ورمزي دكمان ووليد اليوبي وزايد الهاجري وأيمن فتيني وربيع سفياني وإسلام سراج وعبدالرحمن العتيبي وفهد حمد وخالد المولد وحازم أمين وبلال بوده وضيف الله ياكل وسلطان الدعيع وأحمد الهمامي ويحيى طميحي.
يذكر أن "أخضر الشاطئية" يحتل المرتبة الـ23 عالميًّا، بحسب التصنيف الدولي الأخير الذي أصدره الاتحاد الدولي للعبة Beach soccers مؤخرًا.