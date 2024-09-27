أخضر الشاطئية يواصل تمارينه في معسكر الرياض

واصل المنتخب السعودي الأول لكرة القدم الشاطئية تدريباته اليومية في معسكره التدريبي الداخلي المقام بمدينة الرياض، ويستمر حتى الثامن من شهر أكتوبر المقبل، استعدادًا للمشاركة في البطولات القريبة المقبلة.