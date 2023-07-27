في 8 مناطق بالمملكة.. اتحاد الرياضة للجميع يُطلق النسخةَ الثالثة من برنامج "نشاطي"

وتتضمّن فعاليات البرنامج ممارسة رياضات مختلفة منوعة، تحت إشراف نخبة من المدربين طوال فترة البرنامج، تشمل رياضات: كرة القدم، وكرة الطائرة، وكرة السلة، وتنس الريشة، والرماية، والتنس، وكرة المناورة، وتيك بول، وبكيل بول، ورمي السهام، ويوجا، وحصص لياقة، وتوازن. وتشمل ألعابًا حركية متنوعة، وألعابًا لوحية. وسيتم تنظيم بطولات المدن في رياضة كرة القدم، وكرة السلة، والكرة الطائرة، وبطولات الشواطئ في كرة القدم، والكرة الطائرة، وتيكبول.