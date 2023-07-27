في 8 مناطق بالمملكة.. اتحاد الرياضة للجميع يُطلق النسخةَ الثالثة من برنامج "نشاطي"

أطلق الاتحادُ السعودي للرياضة للجميع، اليوم الخميس، النسخةَ الثالثة من برنامج "نشاطي"، في 8 مناطق بالمملكة، تشمل 5 مدن، و3 شواطئ، مستهدفًا الفئة العمرية "6 - 18 سنة" من الجنسين، بحضور عوائل المشاركين؛ بهدف زيادة المشاركة المجتمعية في ممارسة الرياضة، وتحسين الصحة واللياقة البدنية، وتحقيق مستهدفات برنامج "جودة الحياة" أحد أهم برامج رؤية المملكة 2030.
وتنطلق رحلة فعاليات البرنامج من مدينة أبها، لتمتدّ إلى سبع مدن في المملكة، لتشمل كلًّا من: الرياض، والمدينة المنورة، والدمام، وبريدة، وثلاثة شواطئ في كلٍّ من: ينبع، والجبيل، والقنفذة. وتستمرّ الفعاليات حتى الخامس من أغسطس المقبل، تشهد خلالها الشواطئ 4 أيام من الفعاليات والأنشطة الرياضية.
وتتضمّن فعاليات البرنامج ممارسة رياضات مختلفة منوعة، تحت إشراف نخبة من المدربين طوال فترة البرنامج، تشمل رياضات: كرة القدم، وكرة الطائرة، وكرة السلة، وتنس الريشة، والرماية، والتنس، وكرة المناورة، وتيك بول، وبكيل بول، ورمي السهام، ويوجا، وحصص لياقة، وتوازن. وتشمل ألعابًا حركية متنوعة، وألعابًا لوحية. وسيتم تنظيم بطولات المدن في رياضة كرة القدم، وكرة السلة، والكرة الطائرة، وبطولات الشواطئ في كرة القدم، والكرة الطائرة، وتيكبول.