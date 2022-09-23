توجه فهد بن جلوي .. "أبا الخيل" بطلاً لكأس اليوم الوطني لقفز الحواجز

توج الأمير فهد بن جلوي نائب رئيس اللجنة الأولمبية والبارالمبية السعودية بحضور الأمير عبد الله بن فهد رئيس الاتحاد السعودي للفروسية الفارس فيصل أبا الخيل الحاصل على كأس اليوم الوطني لقفز الحواجز في البطولة التي أُقيمت على مدى يومي الخميس والجمعة بمقر قفز السعودية بالجنادرية بمدينة الرياض بمشاركة قرابة 200 فارس وفارسة والتي تُقام بالتزامن مع احتفاء المملكة بذكرى اليوم الوطني الـ 92.
وجاء فوز أبا الخيل برفقة الجواد "قولديكا" وبزمن 43،82 ثانية ليحل في المركز الثاني والثالث الفارس مشاري الحربي على جواديه "كاساديلو بوي" و"جيونيكي".
وفي الشوط الأول ليوم الجمعة المخصص لفرسان الوطن مفتوح (2) حقق المركز الأول الفارس عبد الله إبراهيم فيما جاء في المركز الثاني الفارس محمد آل هادي وحل ثالثًا الفارس حسن آل هادي.
وشهدت البطولة حضورًا جماهيريًا كبيرًا أضاف وهجًا مميزًا حيث استمتع الحضور بالاحتفالات المقامة لليوم الوطني وأُقيم عقب التتويج أوبريت غنائي خاص بهذه المناسبة مع عروض فروسية وكذلك الفنون الشعبية.