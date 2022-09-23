توجه فهد بن جلوي .. "أبا الخيل" بطلاً لكأس اليوم الوطني لقفز الحواجز

توج الأمير فهد بن جلوي نائب رئيس اللجنة الأولمبية والبارالمبية السعودية بحضور الأمير عبد الله بن فهد رئيس الاتحاد السعودي للفروسية الفارس فيصل أبا الخيل الحاصل على كأس اليوم الوطني لقفز الحواجز في البطولة التي أُقيمت على مدى يومي الخميس والجمعة بمقر قفز السعودية بالجنادرية بمدينة الرياض بمشاركة قرابة 200 فارس وفارسة والتي تُقام بالتزامن مع احتفاء المملكة بذكرى اليوم الوطني الـ 92.