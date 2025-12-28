دوري روشن: رقم تاريخي للنصر.. الهلال يلاحق بقوة.. والأهلي يتعثر لأول مرة

شهدت الجولة الحادية عشرة من دوري روشن السعودي للمحترفين، استمرار النصر في حصد الانتصارات وتحقيق رقم تاريخي، في وقت تمسك فيه الهلال بملاحقة المتصدر، بينما تلقى الأهلي أول خسارة له هذا الموسم، فيما عمّق الاتحاد جراح الشباب بانتصار مهم.
النصر يغرد بالصدارة
حقق النصر فوزه العاشر على التوالي بتغلبه على الأخدود بثلاثية نظيفة في الرياض، رافعًا رصيده إلى 30 نقطة في صدارة الترتيب، ليصبح أول فريق في تاريخ الدوري يحقق 10 انتصارات متتالية في انطلاقته. في المقابل، تجمد رصيد الأخدود عند 5 نقاط في المركز 17.
الهلال يواصل المطاردة
الهلال بدوره حافظ على فارق الأربع نقاط مع النصر بعد فوزه على الخليج بنتيجة 3-2، ليصل إلى 26 نقطة في المركز الثاني، فيما بقي الخليج بـ14 نقطة متراجعًا إلى المركز التاسع. وحافظ التعاون على مركزه الثالث بـ25 نقطة بعد فوزه على الخلود 2-0، الذي بقي في المركز 12 بـ9 نقاط.
الأهلي يتلقى الخسارة الأولى
الأهلي تلقى أول خسارة له هذا الموسم أمام الفتح بنتيجة 2-1، ليتراجع إلى المركز الرابع بـ19 نقطة، بينما رفع الفتح رصيده إلى 8 نقاط في المركز 14. واحتل القادسية المركز الخامس بـ18 نقطة بعد تعادله 1-1 مع ضمك، الذي رفع رصيده إلى 6 نقاط في المركز 16.
الاتحاد يصحو والشباب يواصل التراجع
الاتحاد حقق فوزًا مهمًّا على الشباب بنتيجة 2-0، رافعًا رصيده إلى 17 نقطة في المركز السادس، فيما تراجع الشباب إلى المركز 13 بـ8 نقاط. وحقق نيوم فوزًا على النجمة 2-1 ليصل إلى 17 نقطة في المركز السابع، بينما بقي النجمة في ذيل الترتيب بنقطة واحدة.
نتائج أخرى
الاتفاق فاز على الرياض 2-0، ليصل إلى 15 نقطة في المركز الثامن، بينما بقي الرياض بـ8 نقاط في المركز 15. وانتهت مواجهة الفيحاء (12 نقطة) والحزم (10 نقاط) بالتعادل السلبي، ليحتلا المركزين العاشر والحادي عشر على التوالي.