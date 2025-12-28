دوري روشن: رقم تاريخي للنصر.. الهلال يلاحق بقوة.. والأهلي يتعثر لأول مرة

النصر يغرد بالصدارة

حقق النصر فوزه العاشر على التوالي بتغلبه على الأخدود بثلاثية نظيفة في الرياض، رافعًا رصيده إلى 30 نقطة في صدارة الترتيب، ليصبح أول فريق في تاريخ الدوري يحقق 10 انتصارات متتالية في انطلاقته. في المقابل، تجمد رصيد الأخدود عند 5 نقاط في المركز 17.