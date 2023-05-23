برأسية "روما" الرائعة.. الاتحاد يمشي نحو لقب دوري روشن "كدا.. كدا"

واصل فريق الاتحاد الأول لكرة القدم زحفه نحو تحقيق لقب دوري روشن السعودي للمحترفين بعد تجاوز محطة الباطن بهدف دون مقابل، وذلك في اللقاء الذي جمع الفريقين، مساء اليوم الثلاثاء، على أرض ملعب مدينة الملك عبدالله الرياضية "الجوهرة المشعة" في جدة، في ختام الجولة 28 من دوري روشن السعودي للمحترفين، بقيادة الحكم المجري "تاماس بوجنار".