beIN SPORTS تبث المباراة النهائية لكأس العالم FIFA قطر 2022™ على قناتها المفتوحة

من جهةٍ أخرى، تبدأ التغطية الحيّة باللغة الفرنسية في تمام الساعة 10:00 صباحاً بتوقيت مكة المكرمة على قناة beIN SPORTS MAX 5، مع برنامج مباشر قبل المباراة عند الساعة 3:30 ظهراً بتوقيت مكة المكرمة مباشرة من إستاد لوسيل. ويستمر التعليق على المباراة النهائية من الساعة 4:00 حتى 10:30 مساءً بتوقيت مكة المكرمة، مع الانتهاء من تغطية يوم الأحد ببرنامج مخصّص ما بعد المباراة.