الاتحاد يكشف أرقام وإحصائيات الثنائي البرازيلي رومارينيو وجروهي مع الفريق

ويُعتبر كلا اللاعبين من الأعمدة الرئيسية في الفريق؛ إذ بدأت مسيرتاهما في موسم 2018-2019، وانتهت بنهاية موسم 2024. وقد ساهما في فوز الفريق ببطولة الدوري الموسم الماضي بعد نحو 15 عامًا من اللقب الأخير في موسم 2008-2009.