الاتحاد يكشف أرقام وإحصائيات الثنائي البرازيلي رومارينيو وجروهي مع الفريق

كشف نادي الاتحاد عن إحصائيات ثنائي الفريق الكروي الأول، البرازيلي مارسيلو جروهي ورومارينيو دا سيلفا، بعد انتهاء رحلتَيهما داخل أسوار النادي.
ونشر النادي عبر حسابه الرسمي على منصة (إكس) أبرز أرقام وإحصائيات اللاعبَين في "إنفوجرافيك"؛ إذ سيغادران النادي بنهاية عقدَيهما في نهاية الموسم الحالي.
وتعكس هذه الإحصائيات مدى تأثيرهما على فريق الاتحاد.
وودع نادي الاتحاد جروهي ورومارينيو في حفل تكريم خاص مساء الخميس الماضي قبيل انطلاق مواجهة الفريق مع ضمك ضمن منافسات الجولة الـ33 من مسابقة دوري روشن السعودي.
ويُعتبر كلا اللاعبين من الأعمدة الرئيسية في الفريق؛ إذ بدأت مسيرتاهما في موسم 2018-2019، وانتهت بنهاية موسم 2024. وقد ساهما في فوز الفريق ببطولة الدوري الموسم الماضي بعد نحو 15 عامًا من اللقب الأخير في موسم 2008-2009.
ويحتل رومارينيو، الذي انضم إلى الاتحاد في صيف 2018، مكانة مميزة باعتباره الهداف التاريخي للاتحاد في الدوري السعودي للمحترفين برصيد 76 هدفًا.
وعلق النادي على "الإنفوجرافيك" الذي نشره لأرقام رومارينيو: "أرقام وإحصائيات من مشاركات التاريخي رومارينيو مع الاتحاد".
وخاض صاحب الـ33 عامًا 229 مباراة مع الاتحاد بجميع المسابقات، ساهم خلالها بـ140هدفًا؛ فقد سجل 110 أهداف، وقدم 30 تمريرة حاسمة.
ويعد جروهي الحارس الأكثر حفاظًا على الشباك النظيفة في الدوري بـ46 مباراة منذ يناير 2019 حتى اليوم، وذلك هو التاريخ الذي وصل فيه لنادي الاتحاد.
ومنذ قدومه للاتحاد شارك جروهي في 144 لقاء بمختلف المسابقات، وحافظ خلالها على نظافة شباكه في 51 مباراة.