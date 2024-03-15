"الرياض" يفرض التعادل على "الفيحاء" ويوقف سلسلة انتصاراته المتتالية

أوقف فريق الرياض سلسلة الانتصارات المتتالية لمضيفه الفيحاء عند أربعة بعدما فرض عليه التعادل الإيجابي بهدف لمثله، وذلك في اللقاء الذي جمع الفريقين مساء أمس الجمعة على أرض ملعب مدينة المجمعة الرياضية، ضمن منافسات الجولة الـ24 من دوري روشن السعودي للمحترفين للموسم الرياضي 2023/ 2024م.
تقدَّم المهاجم النيجيري هنري أونيكورو أولاً لمصلحة أصحاب الضيافة (فريق الفيحاء) بالدقيقة الـ30 بعدما انسل خلف المدافعين ليواجه المرمى، ويسدد كرة زاحفة داخل شباك مارتن كومبانيا.
وتمكّن المهاجم الزيمبابوي ناوليدج موسونا من تعديل النتيجة لفريق الرياض حينما سدد كرة قوية من داخل منطقة الجزاء، استقرت في مرمى الفيحاء، وذلك عند الدقيقة الـ64 من مجريات الشوط الثاني.
وبهذه النتيجة تقاسم الفريقان نقاط المباراة؛ إذ أضاف الفيحاء نقطة لرصيده الذي أصبح 32 نقطة في المركز الثامن، كما أضاف الرياض نقطة لرصيده؛ وبات يملك 24 نقطة في المركز الرابع عشر.