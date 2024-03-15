"الرياض" يفرض التعادل على "الفيحاء" ويوقف سلسلة انتصاراته المتتالية

أوقف فريق الرياض سلسلة الانتصارات المتتالية لمضيفه الفيحاء عند أربعة بعدما فرض عليه التعادل الإيجابي بهدف لمثله، وذلك في اللقاء الذي جمع الفريقين مساء أمس الجمعة على أرض ملعب مدينة المجمعة الرياضية، ضمن منافسات الجولة الـ24 من دوري روشن السعودي للمحترفين للموسم الرياضي 2023/ 2024م.