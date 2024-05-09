"الشهري" لـ"سبق": عملية تصحيح فورية حال نجاحي في رئاسة نادي "الاتحاد"

وعن إمكانية حدوث تَوافق بينه وبين المرشح الآخر لؤي ناظر كأن يجتمعا سويًّا في قائمة واحدة قال: "انتهيت من تسمية أعضاء مجلس الإدارة منذ وقت مبكر، وتبع ذلك الانتهاء من وضع برامج إدارة اللجان والمجالس والألعاب والشراكات الاستثمارية، ومشاركةُ مرشح آخر يعني التخلي عن زملائي وشركائي أعضاء مجلس الإدارة؛ وهو ما أراه عدم تقدير واحترام لمقامهم الكريم والجليل ومكانتهم المرموقة في القطاعين الحكومي والخاص".