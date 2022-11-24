لاعب منتخب قطر: نتائج العرب أثارت غيرتنا.. ونحتاج إلى دعم الجماهير بشدة

وقال إسماعيل محمد، البالغ عمره 32 عامًا، في مؤتمر صحفي اليوم الخميس: "بالتأكيد، أثارت نتائج المنتخبات العربية غيرتنا وجعلتنا نريد تقديم أفضل ما لدينا بغض النظر عما يحدث خارج الملعب، المنتخب يحتاج إلى الجماهير الآن أكثر من أي وقت مضى، وطوينا صفحة المباراة الماضية".