لاعب منتخب قطر: نتائج العرب أثارت غيرتنا.. ونحتاج إلى دعم الجماهير بشدة

كشف لاعب وسط منتخب قطر إسماعيل محمد أن نتائج المنتخبات العربية في كأس العالم 2022، أثارت غيرة لاعبي قطر قبل المواجهة المصيرية أمام السنغال، غداً الجمعة.
وكان المنتخب السعودي قد فجّر مفاجأة أذهلت الجميع عندما قلبت تأخرها إلى فوز 1/2 على الأرجنتين، وحقق الفوز الأبرز للعرب في تاريخ البطولة منذ انتصار الجزائر 1/2 على ألمانيا الغربية عام 1982.
ونجح المنتخبان التونسي والمغربي في الحصول على التعادل السلبي مع الدنمارك وكرواتيا على الترتيب، بينما خسرت قطر 0/2 أمام الإكوادور في افتتاح البطولة بعدما قدمت أداءً أقل من التوقعات، حيث غادرت الجماهير الملعب قبل 20 دقيقة من النهاية.
وقال إسماعيل محمد، البالغ عمره 32 عامًا، في مؤتمر صحفي اليوم الخميس: "بالتأكيد، أثارت نتائج المنتخبات العربية غيرتنا وجعلتنا نريد تقديم أفضل ما لدينا بغض النظر عما يحدث خارج الملعب، المنتخب يحتاج إلى الجماهير الآن أكثر من أي وقت مضى، وطوينا صفحة المباراة الماضية".
وأضاف: "نحن واثقون من العودة إلى الطريق الصحيح وتقديم كل ما لدينا أمام السنغال، المنتخب القطري ما يزال يملك الفرصة للبقاء في البطولة لكن يجب عليه إثبات أنه المنتخب المعروف للجميع".
وستحاول قطر تجنب ذيل المجموعة وهي تستضيف النهائيات، وستعمل على عدم توديع البطولة من الدور الأول بعد سويسرا عام 1954، وتشيلي عام 1962، وجنوب أفريقيا عام 2010.