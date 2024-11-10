بمشاركة 27 لاعباً.. الأخضر تحت 17 يفتتح تدريباته في معسكر تركيا

وتضمّ قائمة أخضر تحت 17 عاماً للمعسكر (27) لاعباً، أسماؤهم على النحو التالي: وافي الأكلبي، موسى آل عيد، محمد العتيبي، محمد بوخليف، مشعل الداود، عبدالعزيز عسيري، مؤيد سليم، أحمد الشنقيطي، أحمد عين، عادل عياش، يزيد الدوسري، تركي النجعي، مشعل عبدالعزيز، سعيد الدوسري، أبو بكر سعيد، عبدالعزيز الفواز، ماهر طواشي، حبيب آل انتيف، ثاري أحمد، عبدالرحمن سفياني، معمر الجهني، صبري دهل، تركي القحطاني، سالم عبدالله، الوليد العوفي، فراس ياسين، عبدالهادي مطري.