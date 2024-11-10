بمشاركة 27 لاعباً.. الأخضر تحت 17 يفتتح تدريباته في معسكر تركيا

افتتح المنتخب السعودي تحت 17 عاماً لكرة القدم، أمس الأحد، تدريباته ضمن معسكره الإعدادي في تركيا، والذي يمتد حتى الخامس عشر من شهر نوفمبر الجاري.
وأدى لاعبو "الأخضر" حصتهم التدريبية مساء اليوم، تحت إشراف المدرب البرازيلي ماريو جورجي والجهاز الفني المساعد، طبّقوا خلالها تمارين لياقية وتكتيكية.
وتضمّ قائمة أخضر تحت 17 عاماً للمعسكر (27) لاعباً، أسماؤهم على النحو التالي: وافي الأكلبي، موسى آل عيد، محمد العتيبي، محمد بوخليف، مشعل الداود، عبدالعزيز عسيري، مؤيد سليم، أحمد الشنقيطي، أحمد عين، عادل عياش، يزيد الدوسري، تركي النجعي، مشعل عبدالعزيز، سعيد الدوسري، أبو بكر سعيد، عبدالعزيز الفواز، ماهر طواشي، حبيب آل انتيف، ثاري أحمد، عبدالرحمن سفياني، معمر الجهني، صبري دهل، تركي القحطاني، سالم عبدالله، الوليد العوفي، فراس ياسين، عبدالهادي مطري.
ويواصل أخضر 17 عاماً مساء اليوم الاثنين تدريباته ضمن معسكره الإعدادي المقام في تركيا.