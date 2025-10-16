سالم الدوسري: جائزة أفضل لاعب في آسيا ستكون دافعًا لي لتقديم المزيد

أكد قائد المنتخب السعودي ونادي الهلال سالم الدوسري أن حصوله على جائزة أفضل لاعب في قارة آسيا لعام 2025 للمرة الثانية يُعد حافزًا قويًا له لتقديم المزيد ومواصلة تحقيق الإنجازات باسم بلاده.
وقال "الدوسري" في المؤتمر الصحفي الذي عُقد عقب تتويجه بالجائزة خلال حفل جوائز الاتحاد الآسيوي لكرة القدم، الذي أُقيم اليوم في مركز الملك فهد الثقافي بالرياض: "أشكر جميع من ساندني، وفي مقدمتهم عائلتي، وهذه الجائزة لن تكون الأخيرة بمشيئة الله. عندما فزت بها للمرة الأولى وضعت هدفًا لتحقيق المزيد، وسأعمل بشكل أكبر خلال الفترة المقبلة لمواصلة التميز."
ووجّه قائد المنتخب السعودي التهنئة إلى القيادة والشعب السعودي بمناسبة تأهل المنتخب الوطني إلى نهائيات كأس العالم 2026، قائلاً: "التأهل جاء بعد جهد كبير من جميع اللاعبين، والألقاب الفردية مهمة لأي لاعب، لكنها لا تعني شيئًا أمام الألقاب الجماعية. أمامنا عمل كبير خلال الفترة المقبلة للظهور بشكل مميز في كأس العالم المقبلة."
وأضاف "الدوسري" أنه يركّز اهتمامه داخل الملعب فقط، ولا يلتفت إلى الانتقادات أو الأمور الجانبية، مشيرًا إلى أنه يحفّز نفسه من خلال التحديات داخل المستطيل الأخضر.