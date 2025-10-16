سالم الدوسري: جائزة أفضل لاعب في آسيا ستكون دافعًا لي لتقديم المزيد

وقال "الدوسري" في المؤتمر الصحفي الذي عُقد عقب تتويجه بالجائزة خلال حفل جوائز الاتحاد الآسيوي لكرة القدم، الذي أُقيم اليوم في مركز الملك فهد الثقافي بالرياض: "أشكر جميع من ساندني، وفي مقدمتهم عائلتي، وهذه الجائزة لن تكون الأخيرة بمشيئة الله. عندما فزت بها للمرة الأولى وضعت هدفًا لتحقيق المزيد، وسأعمل بشكل أكبر خلال الفترة المقبلة لمواصلة التميز."