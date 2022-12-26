دوري روشن السعودي للمحترفين.. "الرائد" يخطف النقاط ويزيد جراح "الباطن"

نجح فريق الرائد الأول لكرة القدم في تحقيق الفوز على شقيقه الباطن، في المباراة التي جمعت الفريقين عصر اليوم على أرض ملعب نادي الباطن بحفر الباطن.
وانتهت المباراة التي جمعت الفريقين، ضمن مباريات الجولة رقم 10 من مسابقة دوري روشن بفوز الرائد بهدفين لهدف.
أهداف اللقاء سجلها كريم البركاوي للرائد في شوط المباراة الأول في الدقيقة 31، قبل أن يتعادل للباطن يوسف المزيريب في الشوط الثاني.
ونجح اللاعب ميترينا في إضافة الهدف الثاني للرائد في الدقيقة 65 من عمر المباراة.
بتلك النتيجة يرتفع رصيد الرائد عند النقطة رقم 12، في حين توقف رصيد الباطن عند نقطة واحدة.