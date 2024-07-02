يورو 2024.. هولندا تقسو على رومانيا بثلاثية وتبلغ ربع النهائي

بلغ منتخب هولندا الدور ربع النهائي من (اليورو2024) عقب فوزه الكبير على نظيره منتخب رومانيا بثلاثة أهداف دون مقابل مساء اليوم الثلاثاء على ملعب "أليانز أرينا" بمدينة ميونخ الألمانية في إطار منافسات دور ثمن نهائي بطولة أمم أوروبا لكرة القدم التي تستضيفها ألمانيا حتى الرابع عشر من يوليو الجاري.
بادر المنتخب الهولندي لافتتاح باب التسجيل بواسطة جاكبو الذي هيأ الكرة لنفسه ثم سددها قوية في المرمى الروماني وذلك في الدقيقة الـ19 رافعاً رصيده التهديفي في اليورو إلى 3 أهداف.
وضاعف المنتخب الهولندي تقدمه بإحراز الهدف الثاني عن طريق دونيل مالين بعد أن ترجم المجهود الفردي المميز لزميله جاكبو داخل الشباك وذلك في الدقيقة 83.
وعزز اللاعب دونيل مالين النتيجة بتسجيله ثالث الأهداف للمنتخب الهولندي من مجهود فردي مميز تلاعب من خلاله بالمدافعين قبل أن يصوب الكرة بكل ثقة داخل مرمى الحارس نيتا في الدقيقة الثالثة من الوقت بدل ضائع للشوط الثاني.
وسيواجه منتخب هولندا في منافسات دور ربع النهائي الفائز من مباراة النمسا وتركيا التي ستقام في وقت لاحق من اليوم.