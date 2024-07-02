يورو 2024.. هولندا تقسو على رومانيا بثلاثية وتبلغ ربع النهائي

بلغ منتخب هولندا الدور ربع النهائي من (اليورو2024) عقب فوزه الكبير على نظيره منتخب رومانيا بثلاثة أهداف دون مقابل مساء اليوم الثلاثاء على ملعب "أليانز أرينا" بمدينة ميونخ الألمانية في إطار منافسات دور ثمن نهائي بطولة أمم أوروبا لكرة القدم التي تستضيفها ألمانيا حتى الرابع عشر من يوليو الجاري.