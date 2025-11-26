للمرة الثالثة تواليًا.. "الرياض" بطلاً لبطولة تشيسترتون للبولو 2025
تُوِّج فريق الرياض السعودي للبولو بلقب بطولة تشيسترتون للبولو 2025، للمرة الثالثة على التوالي، بعد فوزه على فريق بومباي الهندي بنتيجة 5–3 في المباراة النهائية التي احتضنها نادي ديزرت بالم للبولو في دبي.
ومثّل الفريق السعودي في البطولة كلٌّ من الفرسان خالد العمران، وريان العجاجي، إلى جانب المحترفين سانتوس إيريارت، وتومي إيريارت، حيث قدّم الرباعي أداءً لافتًا أكد استمرار تفوق الفريق في واحدة من أبرز بطولات البولو على مستوى العالم.
وشهدت البطولة مشاركة أربعة فرق دولية هي: بيركلي جروب لندن، وآي بي في جولد دبي، والرياض السعودي، وتشيسترتونز بومباي الهندي.
وكان فريق الرياض قد حقق لقبه الأول في نسخة 2023 بعد فوزه على فريق بونتا كانا الدومينيكي في المباراة النهائية التي أقيمت على ملعب هيرلينغهام بالعاصمة البريطانية لندن، ثم حافظ على لقبه في نسخة 2024 بتغلّبه على فريق لندن في النهائي الذي أُقيم بنادي ديزرت بالم في دبي.