للمرة الثالثة تواليًا.. "الرياض" بطلاً لبطولة تشيسترتون للبولو 2025

وكان فريق الرياض قد حقق لقبه الأول في نسخة 2023 بعد فوزه على فريق بونتا كانا الدومينيكي في المباراة النهائية التي أقيمت على ملعب هيرلينغهام بالعاصمة البريطانية لندن، ثم حافظ على لقبه في نسخة 2024 بتغلّبه على فريق لندن في النهائي الذي أُقيم بنادي ديزرت بالم في دبي.