النصر يكسب تجريبية الوحدة الإماراتي برباعية

كسب فريق النصر السعودي الأول لكرة القدم تجربته الودية أمام الوحدة الإماراتي بنتيجة 4-2، في اللقاء الذي جمعهما مساء أمس الأربعاء على ملعب آل نهيان، ضمن استعدادات الفريقين للاستحقاقات المقبلة.
وبادر النصر بالتسجيل مبكرًا عبر النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو في الدقيقة 12، قبل أن يضيف كومان الهدف الثاني في الدقيقة 30، ليواصل الفريق السيطرة الهجومية في شوط أول مميز.
وفي الشوط الثاني، عزز النصر تقدمه بهدف ثالث حمل توقيع كمارا في الدقيقة 56، قبل أن يختتم النصر الرباعية بهدف رابع في الدقيقة 78.
في المقابل، سجل الوحدة هدفيه عن طريق فاكوندو في الدقيقة 22، وتاديتش في الدقيقة 36.