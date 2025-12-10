النصر يكسب تجريبية الوحدة الإماراتي برباعية

كسب فريق النصر السعودي الأول لكرة القدم تجربته الودية أمام الوحدة الإماراتي بنتيجة 4-2، في اللقاء الذي جمعهما مساء أمس الأربعاء على ملعب آل نهيان، ضمن استعدادات الفريقين للاستحقاقات المقبلة.