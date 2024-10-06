مدرب الأخضر "مانشيني" يقرر عدم انضمام "الغنام" لمعسكر جدة

قرر المدير الفني للمنتخب السعودي الأول لكرة القدم "مانشيني" عدم انضمام اللاعب "سلطان الغنام" لمعسكر الأخضر، وذلك بناءً على التقرير الطبي المقدم من الجهاز الطبي للمنتخب، وحاجة اللاعب لبرنامج علاجي على إثر الإصابة التي تعرض لها يوم أمس أثناء مشاركته مع ناديه النصر "دورياً".