مدرب الأخضر "مانشيني" يقرر عدم انضمام "الغنام" لمعسكر جدة

قرر المدير الفني للمنتخب السعودي الأول لكرة القدم "مانشيني" عدم انضمام اللاعب "سلطان الغنام" لمعسكر الأخضر، وذلك بناءً على التقرير الطبي المقدم من الجهاز الطبي للمنتخب، وحاجة اللاعب لبرنامج علاجي على إثر الإصابة التي تعرض لها يوم أمس أثناء مشاركته مع ناديه النصر "دورياً".
وكان لاعبو الأخضر قد توافدوا، اليوم الأحد، إلى مقر معسكرهم في محافظة جدة، استعداداً لخوض الجولتين الثالثة والرابعة من الدور الثالث من التصفيات الآسيوية المؤهلة لكأس العالم 2026.
ويستضيف المنتخب السعودي في العاشر من شهر أكتوبر الجاري منتخب اليابان، وفي الخامس عشر من الشهر نفسه يستضيف منتخب البحرين. وستُقام كلتا المواجهتين على ملعب مدينة الملك عبدالله الرياضية بجدة.