"ميتريتا" يقود الرائد لأول انتصار في دوري روشن.. على حساب الوحدة

نجح فريق الرائد الأول لكرة القدم في تحقيق أول انتصاراته بالموسم الجديد 2022/ 2023، إثر تغلبه على ضيفه الوحدة بهدف دون رد، وذلك في اللقاء الذي أقيم اليوم الخميس على ملعب مدينة الملك عبد الله بن عبدالعزيز الرياضية في بريدة، ضمن منافسات الجولة الثانية من دوري روشن السعودي لكرة القدم.
يدين فريق الرائد بالفضل إلى محترفه الروماني اليكساندرو ميتريتا صاحب هدف المباراة الوحيد، الذي سجله في الدقيقة 62 بعد أن تابع كرة مرتدة من قدم حارس الوحدة منير المحمدي في الشباك.
وشهدت المباراة طرد المدافع البرازيلي رينيه سانتوس لاعب الرائد، بعد 5 دقائق من مشاركته كبديل، نتيجة ارتكابه سلوكًا مشينًا بحق لاعب الوحدة، استدعى الحكم ماجد الشمراني لإشهار البطاقة الحمراء.
بهذه النتيجة أضاف الرائد أول ثلاث نقاط لرصيده في دوري روشن للمحترفين احتل من خلالها المركز العاشر مؤقتًا، بينما بقي رصيد الوحدة خاليًا من النقاط ليحتل المركز الثالث عشر في سلم الترتيب.