"ميتريتا" يقود الرائد لأول انتصار في دوري روشن.. على حساب الوحدة

نجح فريق الرائد الأول لكرة القدم في تحقيق أول انتصاراته بالموسم الجديد 2022/ 2023، إثر تغلبه على ضيفه الوحدة بهدف دون رد، وذلك في اللقاء الذي أقيم اليوم الخميس على ملعب مدينة الملك عبد الله بن عبدالعزيز الرياضية في بريدة، ضمن منافسات الجولة الثانية من دوري روشن السعودي لكرة القدم.