ينطلق 10 نوفمبر في حائل.. اتحاد السيارات يُعلن عن قائمة المشاركين في باها السعودية 2022

وفي فئة الدرّاجات النارية، يتصدَّر الدرّاج الإماراتي محمد البلوشي، من فريق "أم أكس رايد دبي" قائمة المشاركين مع درّاجة "كاي تي أم"، حيث فاز محمد بلقب هذه الفئة في رالي حائل الدولي 2020، وذلك بعد فوزه بلقب الفئة في باها الأردن 2022، واحتل المركز الثاني في جولة قطر في وقتٍ سابق من هذا الموسم.