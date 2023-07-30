مدرب النصر: مباراة الغد مهمة جدًا.. الفوز يجعل طريقنا للتأهل أسهل

قال "كاسترو" مدرب النصر: أنا سعيد بتواجدي اليوم هنا معكم، نحن ف بطولة مهمة جدًا بالنسبة لنا، حينما تكون البطولة قصيرة المدة تكون المباريات كلها في نفس الأهمية، مباراة الغد مهمة جدًا لنا، في المباراة الأخيرة لم نستطع تحقيق هدفنا وهو الفوز، وهذا يجعل المسؤولية أكبر علينا في مباراة الغد لتحقيق النقاط الثلاث .
وجاء ذلك في المؤتمر الصحفي الذي يسبق مباراة الاتحاد المنستيري التونسي، ضمن بطولة الملك سلمان للأندية العربية 2023.
وأضاف المدير الفني لفريق النصر: سنلعب أمام فريق لم يكن سعيدًا في مباراته الأخيرة، وهذا يجعل المباراة مهمة للفريقين غداً، نعرف أن مباراة الاتحاد المنستيري التونسي تجعل طريقنا للتأهل أسهل، في كل مباراة ندخلها تركيزنا الكامل على الانتصار فقط، نعرف أنه قد تكون هناك صعوبة في معرفة الفريق الخصم، لكننا ندخل كل مباراة وأولويتنا الانتصار فقط .
وتابع: عملنا هو تجهيز الفريق في التمارين للقاء أي خصم، نحرص دائماً على تأكيد ثقتنا بأنفسنا وتحقيق الانتصار على الخصم، وهذا هو هدف النصر في المستقبل، الانتصار في كل المباريات، تفكيرنا في الانتصار لا يعني تقليلًا من الفريق الخصم، ولكن هذا ما نعمل عليه لترسيخ ذلك في عقول اللاعبين، منذ ولادتنا نحب الانتصار، وهذه هي طبيعة الإنسان، وكرة القدم تحتاج هذا .
وأفاد المدرب البرتغالي: نعمل على تجهيز اللاعب بروزوفيتش بعد الجهد الكبير الذي بذله في المباراتين الماضيتين، النصر فريق جماعي، يقف الفريق على اللاعبين المتواجدين والجاهزين، وكل ما نعمل عليه هو تجهـيز فريقنا بأفضل شكل، صحيح أننا لم نشارك بفريق واحد الفترة الماضية، لأن ضغط المباريات جعلنا نغير في الأسماء، نحن كمدربين نفكر دائماً بالمجموعة الكاملة، وخلال الاستعداد للموسم نبحث عن التوليفة المناسبة.
وأردف: عادة حينما تسافر رحلة عادية وتصل بعد 12 ساعة أول ما تفعل وتفكر فيه هو الراحة، نحن خلال ثلاثة أيام لعبنا مباراتين وسافرنا لمدة 12 ساعة، تصل الطائف السادسة صباحًا، ثم تدخل اللاعبين مباراة الساعة 10مساءً هذا يسمى تعذيب.
وأوضح: أنا مسامح اللاعبين على أي خطأ فعلوه في الملعب أثناء المباراة الماضية، اللاعب إنسان، وليس آلة، حيث لديهم العذر، في كرة القدم يجب أن يكون المدرب عادلًا، اللاعب الذي يتمرن أفضل ويقدم أفضل ويفرض نفسه هو من لديه الفرصة لأن يكون موجوداً في الملعب، التحضير للموسم يستغلها المدرب لإيجاد اللاعبين الأفضل، بالنسبة لمباراة الغد تفكيري هو إشراك اللاعبين الأجهز والأفضل، والذين يساعدون الفريق بتحقيق الانتصار، لدينا نقطة فقط والانتصار في مباراة الغد مهم جداً.
وأشار: في المباريات لا تستطيع النظر لها بسهولة، في كل العالم يوجد مدربون ولاعبون جيدون، التدريبات التكتيكية واللياقية نفسها في كل الفرق، لكن ما يختلف هي نظرة الشخص للأمور بجدية، أو بعدم احترام، يجب أن ننظر لمباريات الخصم في كل مباراة باحترام كامل وجدية، فبقدر ما تحترم الخصم تحقق الانتصار، أسوأ صفة في الإنسان هي الخوف، ولا أحب إنسانًا يتمكن منه الخوف، دائماً أوصي اللاعبين أن يكونوا جاهزين دائماً للعب أمام أي فريق في العالم، وفي أي ملعب في العالم .