مدرب النصر: مباراة الغد مهمة جدًا.. الفوز يجعل طريقنا للتأهل أسهل

وأشار: في المباريات لا تستطيع النظر لها بسهولة، في كل العالم يوجد مدربون ولاعبون جيدون، التدريبات التكتيكية واللياقية نفسها في كل الفرق، لكن ما يختلف هي نظرة الشخص للأمور بجدية، أو بعدم احترام، يجب أن ننظر لمباريات الخصم في كل مباراة باحترام كامل وجدية، فبقدر ما تحترم الخصم تحقق الانتصار، أسوأ صفة في الإنسان هي الخوف، ولا أحب إنسانًا يتمكن منه الخوف، دائماً أوصي اللاعبين أن يكونوا جاهزين دائماً للعب أمام أي فريق في العالم، وفي أي ملعب في العالم .