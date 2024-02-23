مواجهة سعودية خالصة بين الهلال والاتحاد.. والنصر يلاقي العين الإماراتي
نجح خمسة أبطال سابقين في العبور إلى ربع نهائي دوري أبطال آسيا 2023-2024، وذلك عقب اكتمال عقد الأندية الثمانية المتأهلة بعد اختتام مباريات دور الـ16 يوم الخميس.
من بين الفرق التي تسعى إلى لقبها الأول، كان شاندونغ تايشان الصيني أول فريق يصل إلى ربع النهائي بعد فوزه المثير 4-2 في مباراة الإياب أمام كاوازاكي فرونتال الياباني يوم الثلاثاء.
أثبت هدف جادسون في الوقت المحتسب بدل الضائع أنه هدف الحسم، حيث خرج شاندونغ فائزاً بواقع 6-5 في مجموع المباراتين ليضرب موعداً مع فريق ياباني آخر في يوكوهاما مارينوس.
وقد استفاد يوكوهاما الذي يسعى للحصول على لقبه الأول، من هدف متأخر في مباراة الإياب، حيث سجل أندرسون لوبيز ضربة جزاء حاسمة قبل نهاية الشوط الإضافي الإضافي ليفوز الفريق الياباني على بانكوك يونايتد التايلاندي 1-0.
أما مباراة ربع النهائي الشرقية الأخرى فستكون مواجهة كورية خالصة، حيث يتواجه جيونبوك هيونداي موتورز مع مواطنه أولسان هيونداي.
وقد حافظ جيونبوك، الفائز باللقب مرتين من قبل، على أعصابه ليفرض التعادل على فريق كوري آخر هو بوهانغ ستيلرز بنتيجة 1-1 يوم الثلاثاء، ليحجز مكانه في ربع النهائي بعدما تفوق بواقع 3-1 في مجموع المباراتين، وجاء هدف التعادل للفريق بفضل رأسية جيونغ تاي-ووك قبل 14 دقيقة من النهاية.
في المقابل خاض أولسان، الذي يسعى أيضاً للحصول على لقب دوري أبطال آسيا للمرة الثالثة، مواجهة أكثر مباشرة ضد فينتفوريت كوفو الياباني، بعد فوزه 3-0 في مباراة الذهاب، ليحقق الفوز إياباً 2-1 في طوكيو ويؤكد تأهله.
في الغرب، كان على العين، الفائز بدوري أبطال آسيا في النسخة الأولى، أن يبذل قصارى جهده ليحقق الفوز على ضيفه ناساف الأوزبكي 2-1 بعد التعادل السلبي في مباراة الذهاب.
أدى هدف سفيان رحيمي في الدقيقة الثانية من الوقت بدل الضائع إلى ضمان تأهل العين لمواجهة النصر في الدور المقبل، حيث سجل الفريق السعودي فوزاً بنتيجة 3-0 في مجموع المباراتين على مواطنه الفيحاء.
بعد فوزه في مباراة الذهاب 1-0، سجل أوتافيو وكريستيانو رونالدو هدفين يوم الأربعاء، ليحافظ النصر على آماله في الفوز بلقب دوري أبطال آسيا للمرة الأولى.
وأكمل فريقا الهلال السعودي ومواطنه الاتحاد عقد الدور ربع النهائي، بعدما أكدا موقعيهما من خلال المباراتين اللتين أقيمتا يوم الخميس.
عاد الاتحاد، الفائز باللقب مرتين، من الخلف ليحقق الفوز 2-1 في مباراة الإياب أمام نافباهور الأوزبكي، حيث تسببت ركلة توما تاماتادزي الخاطئة إثر ركلة ركنية بالخطأ في مرمى فريقه، إلى منح الفوز للفريق السعودي في الدقيقة 87.
من جهته كان على الهلال، الذي يسعى إلى أن يكون بطلاً لآسيا للمرة الخامسة، أن يعوض تأخره ويحقق الفوز على سيباهان الإيراني بنتيجة 3-1، ليتأهل فريق الدوري السعودي للمحترفين بواقع 6-2 في مجموع المباراتين.
وستقام مباريات ذهاب الدور ربع النهائي في الفترة من 4 إلى 6 آذار/مارس.
مباريات ربع النهائي:
مواجهات الذهاب
الاثنين 4 مارس/آذار: العين (الإمارات) x النصر (السعودية).
الثلاثاء 5 مارس/آذار
جيونبك هيونداي موتورز (كوريا الجنوبية) x أولسان هيونداي (كوريا الجنوبية).
الهلال (السعودية) x الاتحاد (السعودية).
الأربعاء 6 مارس/آذار:
شاندونغ تايشان (الصين) x يوكوهاما إف مارينوس (اليابان).
مواجهات الإياب
الاثنين 11 مارس/آذار:
النصر (السعودية) x العين (الإمارات).
الثلاثاء 12 مارس/آذار:
الاتحاد (السعودية) x الهلال (السعودية).
أولسان هيونداي (كوريا الجنوبية) x جيونبك هيونداي موتورز (كوريا الجنوبية).
الأربعاء 13 مارس/آذار:
يوكوهاما إف مارينوس (اليابان) x شاندونغ تايشان (الصين).