مواجهة سعودية خالصة بين الهلال والاتحاد.. والنصر يلاقي العين الإماراتي

وقد حافظ جيونبوك، الفائز باللقب مرتين من قبل، على أعصابه ليفرض التعادل على فريق كوري آخر هو بوهانغ ستيلرز بنتيجة 1-1 يوم الثلاثاء، ليحجز مكانه في ربع النهائي بعدما تفوق بواقع 3-1 في مجموع المباراتين، وجاء هدف التعادل للفريق بفضل رأسية جيونغ تاي-ووك قبل 14 دقيقة من النهاية.