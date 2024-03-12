بعد الوداع الآسيوي.. مستقبل مدرب النصر لويس كاسترو على المحك مع أصفر العاصمة

أكدت العديد من التقارير الصحفية أن البرتغالي لويس كاسترو مدرب النصر يواجه خطر الإقالة من منصبه، بعد فشل النصر في التأهل لنصف نهائي دوري أبطال آسيا أمام العين الإماراتي.
وودع فريق النصر الأول لكرة القدم بطولة دوري أبطال آسيا بعد خسارته أمام العين الإماراتي في إياب دور ربع النهائي بركلات الترجيح، عقب التعادل في إجمالي المباراتين (الذهاب والإياب) بنتيجة (4/4).
وبحسب ما نشرته صحيفة "fogaonet" فإن خروج النصر من البطولة الآسيوية وضع لويس كاسترو، في وضع حساس، فقد أصبح الوضع أكثر تعقيدًا.
وذكرت الصحيفة أن النصر الآن أصبح بعيدًا عن دوري أبطال آسيا وبعيدًا عن الهلال في المنافسة على اللقب السعودي (بفارق 12 نقطة)، مشيرًا إلى أن كاسترو يواجه عامًا مخيبًا للآمال مما يعرض منصبه للتهديد.
وكانت قد ذكرت تقارير صحفية خلال الأيام الماضية إن مباراة النصر والعين في البطولة الآسيوية ستكون حاسمة لمستقبل لويس كاسترو مع الفريق السعودي.