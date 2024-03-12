بعد الوداع الآسيوي.. مستقبل مدرب النصر لويس كاسترو على المحك مع أصفر العاصمة

وذكرت الصحيفة أن النصر الآن أصبح بعيدًا عن دوري أبطال آسيا وبعيدًا عن الهلال في المنافسة على اللقب السعودي (بفارق 12 نقطة)، مشيرًا إلى أن كاسترو يواجه عامًا مخيبًا للآمال مما يعرض منصبه للتهديد.