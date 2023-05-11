كأس الملك سلمان للأندية العربية.. الشباب السعودي إلى دور المجموعات عبر بوابة تشرين السوري

صعد فريق الشباب السعودي الأول لكرة القدم، إلى دور المجموعات لبطولة كأس الملك سلمان للأندية العربية 2023 في (النسخة 30)، بعد أن كسب نظيره تشرين السوري 3/1، في لقاء الإياب، الذي أقيم مساء اليوم على أرض ملعب الأمير فيصل بن فهد في العاصمة السعودية الرياض.