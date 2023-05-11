كأس الملك سلمان للأندية العربية.. الشباب السعودي إلى دور المجموعات عبر بوابة تشرين السوري

صعد فريق الشباب السعودي الأول لكرة القدم، إلى دور المجموعات لبطولة كأس الملك سلمان للأندية العربية 2023 في (النسخة 30)، بعد أن كسب نظيره تشرين السوري 3/1، في لقاء الإياب، الذي أقيم مساء اليوم على أرض ملعب الأمير فيصل بن فهد في العاصمة السعودية الرياض.
وكان لقاء الذهاب قد انتهى بالتعادل الإيجابي بين الطرفين بهدف لمثله.
الشوط الأول انتهى بتقدم الشباب بهدفي أحمد عبده (د17)، ومن ركلة جزاء أحرز "جونيور" الهدف الثاني (د37).
وفي الشوط الثاني دفع مدرب الشباب بالرباعي (بانيغا، مينا، جوانكا، كريتشوفياك)، مما ساهم بالهدف الثالث عن طريق أحمد عبده (د 75).
وفي الدقيقة 3+90 من الوقت بدلاً من الضائع قلص تشرين النتيجة بهدف شرفي لأحمد حاتم.
بتلك النتيجة انضم الشباب إلى المجموعة الثالثة مع الزمالك المصري والنصر السعودي، بجانب المتأهل من الاتحاد المنستيري التونسي أو المحرق البحريني.