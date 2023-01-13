طرح الدفعة الأولى من تذاكر بطولة كأس السوبر السعودي.. تعرَّف على الأسعار

أعلن الاتحاد السعودي لكرة القدم طرح الدفعة الأولى من تذاكر الدور نصف النهائي من بطولة كأس السوبر السعودي، وفقًا لما أعلنه عبر حسابه الرسمي على «تويتر».
ويُدشِّن الهلال والفيحاء مباريات السوبر على ملعب الأمير فيصل بن فهد بالرياض في الـ26 من يناير الجاري، على أن يلتقي الاتحاد والنصر على ملعب الملك فهد الدولي في اليوم ذاته.
وطرح اتحاد القدم خمس فئات لتذاكر لقاء الهلال والفيحاء إلكترونيًّا على موقع بيع التذاكر ticketmx.com، تبدأ من 25 ريالاً، وتتراوح بقية الأسعار بين 40 و60 و800 و1750 ريالاً.
أما تذاكر الكلاسيكو بين الاتحاد والنصر فسيتم بيعها على 6 فئات «25 – 40 – 60 – 175 – 800 – و1750 ريالاً».