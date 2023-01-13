طرح الدفعة الأولى من تذاكر بطولة كأس السوبر السعودي.. تعرَّف على الأسعار

ويُدشِّن الهلال والفيحاء مباريات السوبر على ملعب الأمير فيصل بن فهد بالرياض في الـ26 من يناير الجاري، على أن يلتقي الاتحاد والنصر على ملعب الملك فهد الدولي في اليوم ذاته.