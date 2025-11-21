في ليلة تبادل المراكز.. الأهلي بعشرة لاعبين يسقط القادسية بثنائية

أسقط الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي ضيفه القادسية بهدفين مقابل هدف، رغم اللعب بعشرة لاعبين، في اللقاء الذي جمع الفريقين مساء اليوم الجمعة على ملعب “الإنماء” بمدينة الملك عبدالله الرياضية في جدة، ضمن افتتاح الجولة التاسعة من دوري روشن السعودي للمحترفين، بقيادة الحكم الإسباني خوسيه مونويرا.