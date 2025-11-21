في ليلة تبادل المراكز.. الأهلي بعشرة لاعبين يسقط القادسية بثنائية

أسقط الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي ضيفه القادسية بهدفين مقابل هدف، رغم اللعب بعشرة لاعبين، في اللقاء الذي جمع الفريقين مساء اليوم الجمعة على ملعب “الإنماء” بمدينة الملك عبدالله الرياضية في جدة، ضمن افتتاح الجولة التاسعة من دوري روشن السعودي للمحترفين، بقيادة الحكم الإسباني خوسيه مونويرا.
انتهى الشوط الأول بتقدم الأهلي بهدف دون مقابل، جاء في الدقيقة السادسة عن طريق العائد من الإصابة جالينو، بعد أن ارتدت الكرة إليه بالخطأ من مدافع القادسية، ليسددها بقوة داخل الشباك.
وواصل حارس الأهلي إدوارد ميندي تألقه، حيث أنقذ تسديدة قوية من لاعب القادسية ريتينيغي عند الدقيقة 39، قبل أن يتكفّل القائم الأهلاوي بإبعاد كرة خطرة في الدقيقة 45.
وتلقى الأهلي ضربة موجعة في الوقت بدل الضائع من الشوط الأول (45+5)، بعد طرد اللاعب زياد الجهني إثر تدخل بدون كرة على لاعب القادسية أوتافيو، ليكمل أصحاب الأرض المباراة بعشرة لاعبين.
وفي الشوط الثاني، واصل ميندي حضوره اللافت بتصديه لتسديدة مصعب الجوير، لكن الدقيقة 64 حملت هدف التعديل للقادسية عبر رأسية جميلة من عبدالله السالم بعد تمريرة أرضية من زميله كريستوفر.
وبعد دقيقتين فقط، وتحديدًا في الدقيقة 66، أعاد كيسييه الأهلي للمقدمة بهدف ثانٍ من تسديدة أرضية زاحفة على يمين حارس القادسية كاستيليس.
وبهذا الفوز رفع الأهلي رصيده إلى 19 نقطة في المركز الرابع، فيما بقي القادسية عند 17 نقطة متراجعًا إلى المركز الخامس.